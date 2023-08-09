«Мы откроем экотропу ко Дню города». Вороницкий рассказал, что нового появится в Партизанском районе
Цифры, которые вас удивят. 45 зон отдыха обустроили в Минске за 3 года, из них 27 живописных троп. Два раза в год городские власти дарят жителям новую локацию для прогулок. К чему еще стремиться и как еще порадовать минчан? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Валерий Викторович, что у вас визитная карточка района? Кто помогает? Насколько охотно те же предприятия и минчане участвуют?
Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района Минска:
Большинство людей тоже откликается на хорошее, позитивное развитие района. Каждый метр квадратный земли должен быть ухожен, благоустроен и так далее. Разработана и программа на текущий год по благоустройству района, уже разрабатывается концепция на следующий год. Две экотропы ежегодно мы в Партизанском районе будем обустраивать. Одну мы открыли ко Дню независимости, вторую планируем открыть ко Дню города.
Екатерина Забенько:
То есть уже планы на следующий год вы знаете. По традиции наверняка, как и многие главы, держат в секрете, хотят сделать сюрприз своим жителям.
Валерий Вороницкий:
Конечно, сюрприз. Будет вложен и труд «Зеленстроя» Партизанского района, плюс активно участвует в благоустройстве экотроп и молодое наше население. К примеру, во время республиканского субботника экологическую тропу, которую мы открыли на улице Филимонова, «Детская железная дорога», участвовали в наведении порядка руководство Мингросполкома, сотрудники администрации Партизанского района и население, которое проживает в данном микрорайоне. Я считаю, что совместными усилиями мы сделали хороший результат, потому что, объезжая район, обходя даже те экотропы, которые выполнены, в выходные дни очень много людей, которые отдыхают. Этот тренд будет продолжен, потому что на территории района расположена изюминка. Это лесные массивы, которые надо тоже приводить в порядок для того, чтобы люди наши дышали хорошим и чистым воздухом.
Екатерина Забенько:
Валерий Викторович, счастливые обладатели целой Слепянской водной системы. Есть возможность создавать живописные места отдыха у воды. Как-то будет эта работа продолжаться или уже там нет свободных территорий?
Валерий Вороницкий:
Исторически сложилось, что Слепянская водная система, очень много парков, скверов, бульваров на территории Партизанского района. И впредь мы будем уделять большое внимание благоустройству и наведению порядка на данной территории. Мы откроем экотропу ко Дню города. И на следующий год у нас есть уже концепция, где мы будем развивать. Не в одном месте будем развивать, а будем развивать в микрорайонах, чтобы жителям было не обидно, что в одном микрорайоне мы делаем, а в другом не делаем.
Екатерина Забенько:
Да, я обратила внимание, что вы стараетесь в разных частях района делать, чтобы было равноценно.
Валерий Вороницкий:
Чтобы мы создали комфортные условия и, самое главное, чтобы наши граждане наслаждались природой, наслаждались тем хорошим делом, которое мы делаем во благо наших людей.
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