«Мы откроем экотропу ко Дню города». Вороницкий рассказал, что нового появится в Партизанском районе

Цифры, которые вас удивят. 45 зон отдыха обустроили в Минске за 3 года, из них 27 живописных троп. Два раза в год городские власти дарят жителям новую локацию для прогулок. К чему еще стремиться и как еще порадовать минчан? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Валерий Викторович, что у вас визитная карточка района? Кто помогает? Насколько охотно те же предприятия и минчане участвуют?

Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района Минска:

Большинство людей тоже откликается на хорошее, позитивное развитие района. Каждый метр квадратный земли должен быть ухожен, благоустроен и так далее. Разработана и программа на текущий год по благоустройству района, уже разрабатывается концепция на следующий год. Две экотропы ежегодно мы в Партизанском районе будем обустраивать. Одну мы открыли ко Дню независимости, вторую планируем открыть ко Дню города. Екатерина Забенько:

То есть уже планы на следующий год вы знаете. По традиции наверняка, как и многие главы, держат в секрете, хотят сделать сюрприз своим жителям. Валерий Вороницкий:

Конечно, сюрприз. Будет вложен и труд «Зеленстроя» Партизанского района, плюс активно участвует в благоустройстве экотроп и молодое наше население. К примеру, во время республиканского субботника экологическую тропу, которую мы открыли на улице Филимонова, «Детская железная дорога», участвовали в наведении порядка руководство Мингросполкома, сотрудники администрации Партизанского района и население, которое проживает в данном микрорайоне. Я считаю, что совместными усилиями мы сделали хороший результат, потому что, объезжая район, обходя даже те экотропы, которые выполнены, в выходные дни очень много людей, которые отдыхают. Этот тренд будет продолжен, потому что на территории района расположена изюминка. Это лесные массивы, которые надо тоже приводить в порядок для того, чтобы люди наши дышали хорошим и чистым воздухом.