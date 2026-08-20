Сильные ливни вызвали наводнения и оползни на севере Чили

Интенсивные ливни обрушились на север Чили, вызвав масштабные наводнения в муниципалитете Токопилья – одном из наиболее пострадавших районов региона Антофагаста. Потоки грязевой воды затопили улицы, повредили дома и смывали автомобили, что вынудило власти объявить режим катастрофы и начать эвакуацию жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бурные потоки проходят через городские кварталы, разрушая инфраструктуру. На фоне ухудшения обстановки национальное агентство по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций объявило красный уровень опасности сразу для четырех муниципалитетов. Особенно тяжелая ситуация сложилась в прибрежном поселке Папосо, где активизация оврагов привела к сходу грязевых потоков. Жителям пришлось покидать дома, а тяжелая техника расчищает дороги от наносов. Местные власти сообщают о повреждениях жилья и риске новых сходов, которые могут происходить внезапно. Север Чили продолжает оставаться в зоне опасных погодных явлений. Спасатели задействуют все доступные ресурсы для ликвидации последствий стихии и защиты людей.