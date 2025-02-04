Инфекционную больницу на Долгиновском тракте введут в эксплуатацию в 2026 году

Инфекционную больницу на Долгиновском тракте планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году. Учреждение рассчитано на 264 места, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Строительную площадку посетил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Мэр Минска оценил ход работ (они, к слову, выполняются в срок). На объекте трудится свыше 100 человек. На площади более 10 гектаров вырастет 7 корпусов. В клинике предусмотрено отделение особо опасных инфекций, а также реанимации с самым современным оснащением. Уже залит фундамент главного корпуса. Он будет трехэтажным. Рабочие приступили к возведению монолитных стен подвала.

Николай Юровский, главный врач Городской клинической инфекционной больницы:

По своему лабораторному оснащению это действительно уникальнейшее учреждение. Как я говорил, экспресс-диагностики и своевременность постановки диагнозов играют решающую роль.

Валерий Вороницкий, глава администрации Центрального района:

Стоит задача – закрыть контур всех корпусов, чтобы в осенне-зимний период 2025-2026 года выполнять работы отделочные.