Инфекционную больницу на Долгиновском тракте введут в эксплуатацию в 2026 году

Инфекционную больницу на Долгиновском тракте планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году. Учреждение рассчитано на 264 места, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Инфекционную больницу на Долгиновском тракте планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году. Учреждение рассчитано на 264 места, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Строительную площадку посетил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Мэр Минска оценил ход работ (они, к слову, выполняются в срок). На объекте трудится свыше 100 человек. На площади более 10 гектаров вырастет 7 корпусов. В клинике предусмотрено отделение особо опасных инфекций, а также реанимации с самым современным оснащением. Уже залит фундамент главного корпуса. Он будет трехэтажным. Рабочие приступили к возведению монолитных стен подвала.
Николай Юровский, главный врач Городской клинической инфекционной больницы:
По своему лабораторному оснащению это действительно уникальнейшее учреждение. Как я говорил, экспресс-диагностики и своевременность постановки диагнозов играют решающую роль.
Валерий Вороницкий, глава администрации Центрального района:
Стоит задача – закрыть контур всех корпусов, чтобы в осенне-зимний период 2025-2026 года выполнять работы отделочные.
В столице развитию системы здравоохранения уделяют особое внимание. Упор на качество оказания услуг, техническую оснащенность и строительство новых объектов. В 2025 году планируют ввести в эксплуатацию 8 медучреждений. Среди них четыре поликлиники.