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Инфекционную больницу на Долгиновском тракте введут в эксплуатацию в 2026 году

04 февраля 2025 17:56
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Инфекционную больницу на Долгиновском тракте планируют ввести в эксплуатацию в 2026 году. Учреждение рассчитано на 264 места, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инфекционную больницу на Долгиновском тракте введут в эксплуатацию в 2026 году-2

Строительную площадку посетил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Мэр Минска оценил ход работ (они, к слову, выполняются в срок). На объекте трудится свыше 100 человек. На площади более 10 гектаров вырастет 7 корпусов. В клинике предусмотрено отделение особо опасных инфекций, а также реанимации с самым современным оснащением. Уже залит фундамент главного корпуса. Он будет трехэтажным. Рабочие приступили к возведению монолитных стен подвала.

Инфекционную больницу на Долгиновском тракте введут в эксплуатацию в 2026 году-4

Николай Юровский, главный врач Городской клинической инфекционной больницы:
По своему лабораторному оснащению это действительно уникальнейшее учреждение. Как я говорил, экспресс-диагностики и своевременность постановки диагнозов играют решающую роль.

Инфекционную больницу на Долгиновском тракте введут в эксплуатацию в 2026 году-6

Валерий Вороницкий, глава администрации Центрального района:
Стоит задача – закрыть контур всех корпусов, чтобы в осенне-зимний период 2025-2026 года выполнять работы отделочные.

Инфекционную больницу на Долгиновском тракте введут в эксплуатацию в 2026 году-8

В столице развитию системы здравоохранения уделяют особое внимание. Упор на качество оказания услуг, техническую оснащенность и строительство новых объектов. В 2025 году планируют ввести в эксплуатацию 8 медучреждений. Среди них четыре поликлиники.

# Государственная политика в области здравоохранения # Валерий Вороницкий # Владимир Кухарев # Социальная инфраструктура

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