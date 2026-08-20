Госдолг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов

Государственный долг США впервые в истории превысил 40 триллионов долларов. Это стало результатом многолетней безответственной бюджетной политики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время президентства Дональда Трампа госдолг увеличился почти на 12 триллионов долларов. Речь идет об общей сумме, которую федеральное правительство задолжало банкам, инвесторам, иностранным кредиторам, занимая у них средства для покрытия дефицита бюджета. Минфин США выступил с предупреждением о надвигающемся финансовом кризисе, поскольку растущие военные и социальные расходы значительно превышают доходы. По мнению экономистов, это может ускорить инфляцию и привести к сокращению финансирования других государственных программ. Стремительный рост госдолга скажется на кошельках американцев: повысится стоимость кредитов и многократно подорожают товары и услуги.