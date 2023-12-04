«Минск не резиновый». Льготные кредиты и близость к столице – чем привлекательна покупка жилья в городах-спутниках?
В Минске сейчас строится больше 100 жилых домов. Все больше жителей города получают возможность обзавестись собственными квадратными метрами. Для этого в столице есть разные варианты и условия. О том, где возводятся дома, как движется очередь, где развиваются новые жилые районы, что необходимо знать нуждающимся и куда ехать, если подходит альтернатива города-спутника, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Что касается городов-спутников, часто ли те, кто нуждается в улучшении жилищных условий, предпочитают все-таки быстрее получить жилье за городом, нежели стоять в очереди в Минске?
Татьяна Колядко, глава администрации Московского района Минска:
Они рассматривают эти варианты. Они действительно привлекательные – с получением субсидий и кредитования (льготное кредитование). Да, они заключают договора и осуществляют строительство за пределами города Минска.
Екатерина Забенько:
Мы понимаем, что Минск не резиновый, как звучало многократно. В любом случае когда-то строительство в Минске в таких объемах проводиться не будет.
Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района:
Я считаю, это хорошие варианты – города-спутники, потому что города-спутники расположены недалеко от столицы. Доехать можно до рабочего места, до города в течение 20-35 минут. Также улучшается инфраструктура, строятся, расширяются дороги. Будут запущены дополнительные маршруты наземного транспорта. Я считаю, что 20-30 минут добраться до своего рабочего места из города-спутника – хороший вариант для того, чтобы построить собственное жилье, с учетом того, что есть преференции, субсидирование, есть указ главы государства. Согласно законодательству, будут выделяться и кредитные ресурсы, и субсидии для строительства жилья в городах-спутниках. Это хорошая альтернатива для города, в том числе для Минской области.
Екатерина Забенько:
Бонусов действительно много. Даже индивидуальные дома будут строиться в городах-спутниках для нуждающихся. И для этого создана специальная технология в столице на базе Минского технопарка.
Александр Черников, заместитель председателя Мингорисполкома:
На базе Минского технопарка у нас действительно создается производство легких стальных тонкостенных конструкций.
Сколько арендного жилья будет введено в столице? Рассказал зампредседателя Мингорисполкома.