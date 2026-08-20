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Прыщ на видном месте: что делать, чтобы он быстрее исчез? Советы косметолога

20 августа 2026 09:48
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Прыщ на видном месте: что делать, чтобы он быстрее исчез? Советы косметолога -1

Екатерина Мазынская, врач-косметолог:
Кошмарный сон любой красавицы – это выскочивший прыщ на самом видном месте, конечно же, накануне самого важного события в ее жизни. Что же делать? Какие соцсредства применить? 

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В первую очередь нужно остановиться, ни в коем случае этот прыщ не выдавливать, потому что можно из маленького прыщика, который незаметен для окружающих, сделать большое гнойное высыпание, которое будут видеть все вокруг, никакая декоративная косметика его не спрячет. 

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# Здоровье # Красота

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