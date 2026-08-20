В Беларуси начал действовать новый стандарт школьной формы: ее должны производить в стране, отдавая приоритет текстилю белорусского и российского происхождения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Требования к качеству тканей ужесточили – особое внимание прочности и устойчивости к износу: форма должна выдерживать активные нагрузки и частые стирки. При выборе костюма важно учитывать не только внешний вид, но и комфорт – одежда не должна сковывать движения. Спортивные костюмы и обувь новые правила не затрагивают.

Эмма Веремей: Я мама четверых детей. Старший ребенок одевается самостоятельно. Сегодня мы пришли в «Детский мир» для того, чтобы одеть детей полностью к школе. Выросли из всего. Это белорусский товар, наш. Поэтому сомнений у меня никогда не возникало, что это будет плохое. Очень хорошее качество, очень хорошие цены.

Ольга Бурачевская, заведующая отделением гигиены детей и подростков Молодечненского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

Если это одежда верхнего слоя, то есть это брюки либо что-то еще, там должно быть не менее 35 % натуральной ткани. Если это блузки, рубашки, то это допускается не менее 65 % в составе хлопка либо вискозы. По безопасности тканей также уделяется особое внимание со стороны нашего Центра гигиены и эпидемиологии, потому что мы постоянно проводим лабораторные исследования и отбор.

С середины августа проходят ярмарки товаров для школьников. В Минской области в ближайшие выходные торговые площадки откроются в Борисове, Жодино, Молодечно и Слуцке.