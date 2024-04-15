«Перспективная территория для застройки». Где в Минске появится новое жильё?

Апрельские именинники – Московский, Фрунзенский, Партизанский и Ленинский районы Минска. Каждый из них вносит существенный вклад в развитие столицы. Как поднять еще выше важные показатели в Год качества, чего ждать минчанам в ближайшие месяцы и годы, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Партизанский и Ленинский – в общем-то, одни из лидеров по строительству жилья для нуждающихся в первую очередь. Расскажите, какие планы на 2024 год.
Роман Мельник, глава администрации Ленинского района Минска:
В текущем году нами будет сдано семь жилых домов многоэтажной застройки, фактически более 46 тысяч квадратных метров. Сроки реализации ввода домов определены. Это третий-четвертый квартал текущего года.
Екатерина Забенько:
Роман Иванович, отрадно то, что социальная инфраструктура подтягивается. Мы видим, что в районе Лошицы уже построена широкая красивая дорога, ждет своего открытия. Огромный пустырь, на котором тоже идет процесс, наверняка люди с интересом наблюдают и ждут, что же там появится, потому что явно какой-то очень масштабный объект. Приоткройте завесу тайны.
Роман Мельник:
Это 5-я Лошица. Это перспективная территория для застройки, там определено шесть очередей строительства. Продолжается проектирование соответствующими проектными институтами, и идет реализация имущественных прав. Перспективная застройка происходит в том числе на месте старой частной жилой застройки. Соответственно, решение имущественных прав граждан, которые там проживали, имеют место быть. Эта перспектива уже близка, я думаю, что при реализации первых трех этапов, которые сейчас полным ходом идут, все последующие – это уже вопрос недалекого будущего.
Екатерина Забенько:
Что касается Степянки, говорят, что это будет чуть ли не один из самых уютных и красивых районов Минска после того, как там завершится строительство.
Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района Минска:
Микрорайон со всех сторон окружен сосновым лесом. Это изюминка – сосновый лес для города Минска. Мы по максимуму наши зеленые насаждения, деревья, кустарники будем сохранять. Конечно, это будет экологически чистый микрорайон. То, что касается микрорайона Степянка, то в 2023 году мы ввели в эксплуатацию два жилых дома 19-этажных. В текущем году стоит задача в микрорайоне Степянка ввести в эксплуатацию три жилых дома для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Что касается перспективы строительства жилья в Степянке, порядка 350 тысяч будет построено в ближайшие 5-10 лет.
Екатерина Забенько:
До 2040 года чуть ли не в два раза вырастет население Партизанского района. За счет чего?
Валерий Вороницкий:
Площадь района большая. То, что предусмотрено генеральным планом: в ближайшие 10-20 лет планируется строительство около 4 миллионов метров квадратных жилья. Это первая площадка микрорайона Степянка – то, что я озвучил, вторая площадка – улица Филлимонова-Столетова. Вошли в стадию проектных работ по строительству и проектированию улично-дорожной сети в новый микрорайон, который будет располагаться на внешнем кольце МКАД-Зеленый бор. Там предусмотрено строительство около 3 миллионов метров квадратных жилья. При успешной реализации планов наш район должен прирасти по численности.