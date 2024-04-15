«Перспективная территория для застройки». Где в Минске появится новое жильё?

Апрельские именинники – Московский, Фрунзенский, Партизанский и Ленинский районы Минска. Каждый из них вносит существенный вклад в развитие столицы. Как поднять еще выше важные показатели в Год качества, чего ждать минчанам в ближайшие месяцы и годы, поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Партизанский и Ленинский – в общем-то, одни из лидеров по строительству жилья для нуждающихся в первую очередь. Расскажите, какие планы на 2024 год.

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района Минска:

В текущем году нами будет сдано семь жилых домов многоэтажной застройки, фактически более 46 тысяч квадратных метров. Сроки реализации ввода домов определены. Это третий-четвертый квартал текущего года. Екатерина Забенько:

Роман Иванович, отрадно то, что социальная инфраструктура подтягивается. Мы видим, что в районе Лошицы уже построена широкая красивая дорога, ждет своего открытия. Огромный пустырь, на котором тоже идет процесс, наверняка люди с интересом наблюдают и ждут, что же там появится, потому что явно какой-то очень масштабный объект. Приоткройте завесу тайны. Роман Мельник:

Это 5-я Лошица. Это перспективная территория для застройки, там определено шесть очередей строительства. Продолжается проектирование соответствующими проектными институтами, и идет реализация имущественных прав. Перспективная застройка происходит в том числе на месте старой частной жилой застройки. Соответственно, решение имущественных прав граждан, которые там проживали, имеют место быть. Эта перспектива уже близка, я думаю, что при реализации первых трех этапов, которые сейчас полным ходом идут, все последующие – это уже вопрос недалекого будущего. Екатерина Забенько:

Что касается Степянки, говорят, что это будет чуть ли не один из самых уютных и красивых районов Минска после того, как там завершится строительство.