Китай запустил «Чжуцюэ-3» и впервые осуществил посадку ракеты на суше

Китай провел испытательный запуск многоразовой ракеты «Чжуцюэ‑3» и впервые осуществил ее возврат на сушу. Пуск состоялся на космодроме на северо‑западе страны. Первая ступень успешно совершила вертикальную посадку – это первый подобный случай для китайской космонавтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В июле уже проводился морской возврат ступени другой ракеты, но нынешний тест стал ключевым шагом в создании полноценных многоразовых систем. Первая ступень оснащена выдвижными опорами, что позволяет использовать ее повторно. По оценкам специалистов, такая схема снижает стоимость запусков и усиливает возможности коммерческих космических программ КНР.
Ян Юйгуан, председатель Комитета по космическому транспорту Международной федерации астронавтики:
Метан, как и керосин, относится к углеводородным горючим, но его углеродная цепь значительно короче. Благодаря этому он гораздо меньше склонен к образованию нагара при сгорании, что сокращает расходы на обслуживание двигателя. Что касается нержавеющей стали, из которой изготавливают корпус ракеты, этот материал сам по себе не дорог. Однако для получения сверхтонкой обшивки, способной выдерживать сложные и конструктивные нагрузки, требуются очень высокие технологии обработки. А такие возможности, в свою очередь, отражают общий промышленный уровень страны.
Крупные многоразовые жидкостные ракеты выходят на рынок, и в сегменте выведения грузов в 8-20 тонн формируется широкое предложение. Это снимает давний дисбаланс между ростом числа спутников и ограниченными возможностями их запуска. Эксперты отмечают: успешная посадка «Чжуцюэ‑3» открывает путь к созданию многоразовых ракет нового поколения и ускоряет развитие коммерческого сектора – от низкоорбитальных интернет‑систем до массовых грузовых запусков.