Китай запустил «Чжуцюэ-3» и впервые осуществил посадку ракеты на суше

Китай провел испытательный запуск многоразовой ракеты «Чжуцюэ‑3» и впервые осуществил ее возврат на сушу. Пуск состоялся на космодроме на северо‑западе страны. Первая ступень успешно совершила вертикальную посадку – это первый подобный случай для китайской космонавтики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В июле уже проводился морской возврат ступени другой ракеты, но нынешний тест стал ключевым шагом в создании полноценных многоразовых систем. Первая ступень оснащена выдвижными опорами, что позволяет использовать ее повторно. По оценкам специалистов, такая схема снижает стоимость запусков и усиливает возможности коммерческих космических программ КНР.