Новости по тегу #Валерий Толкачев

Профилактика исторической амнезии. Почему до сих пор в Беларуси звучат приговоры по делу о геноциде? Кто поощряет идеи национализма? И как правда зашита в белорусский генетический код?
Об окончании расследования, наверное, говорить преждевременно. Пять лет мы проводим эту следственную работу. И, вы знаете, кажется, вроде бы вот он виден финал, но когда мы где-то углубляемся, то находим какие-то новые факты.
В геноциде на этот раз обвиняется руководитель подразделения вспомогательной полиции Александр Ермольчик.
Дело Винницкого не первый судебный процесс над карателями, которым удалось избежать наказания при жизни. Обвинительные приговоры ранее были вынесены Катрюку, Смовскому и Серафимовичу.
Семен Серафимович лишил жизни не менее 4 тысяч 144 человек. Только от этих цифр пробирает дрожь, а из них 622 – детские жизни.
23 сентября днём в Могилёве оперативники ГУБОПиК МВД опознали местного жителя, причастного к экстремистской деятельности. В ходе беседы с целью убийства мужчина внезапно достал нож и нанёс не менее семи ударов.
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