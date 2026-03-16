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Новости по тегу #Валерий Толкачев

Геноцид не имеет срока давности! Кто пытается переписать историю – обсудили в ток-шоу
16 марта 2026 18:26

Геноцид не имеет срока давности! Кто пытается переписать историю – обсудили в ток-шоу

Сколько белорусских деревень повторили судьбу Хатыни? Руководитель следственной группы назвал цифру
16 марта 2026 16:17

Сколько белорусских деревень повторили судьбу Хатыни? Руководитель следственной группы назвал цифру

В Верховный Суд Беларуси направлено пятое дело о геноциде против пособника нацистских палачей
22 августа 2025 10:58

В Верховный Суд Беларуси направлено пятое дело о геноциде против пособника нацистских палачей

В Верховный суд направлено уголовное дело в отношении пособника фашистов Осипа Винницкого
04 августа 2025 17:18

В Верховный суд направлено уголовное дело в отношении пособника фашистов Осипа Винницкого

Генпрокурор направил в Верховный Суд уголовное дело по обвинению в геноциде белорусского народа
20 декабря 2024 16:43

Генпрокурор направил в Верховный Суд уголовное дело по обвинению в геноциде белорусского народа

Генпрокуратура приняла к производству уголовное дело о покушении на убийство 2 правоохранителей в Могилёве
24 сентября 2024 17:05

Генпрокуратура приняла к производству уголовное дело о покушении на убийство 2 правоохранителей в Могилёве

Щит из людей, заражённых тифом! Как нацисты использовали мирных жителей в качестве оружия?
03 июля 2024 14:33

Щит из людей, заражённых тифом! Как нацисты использовали мирных жителей в качестве оружия?

Генпрокуратура приняла к производству дело по факту убийства детей в Орше
15 февраля 2024 14:00

Генпрокуратура приняла к производству дело по факту убийства детей в Орше

«Ставила задачу – шла к ней». Белоруска сменила работу и стала директором Солигорской птицефабрики
09 февраля 2023 21:02

«Ставила задачу – шла к ней». Белоруска сменила работу и стала директором Солигорской птицефабрики

«Самое главное – это системность». Игорь Луцкий рассказал, каким должно быть патриотическое воспитание молодёжи
30 ноября 2022 06:26

«Самое главное – это системность». Игорь Луцкий рассказал, каким должно быть патриотическое воспитание молодёжи

Угрозы журналистам и госслужащим – это последствия геноцида во время ВОВ? Ответили в Генпрокуратуре
11 апреля 2022 17:40

Угрозы журналистам и госслужащим – это последствия геноцида во время ВОВ? Ответили в Генпрокуратуре

Латвия отказалась давать показания о карателях во время ВОВ. Вот как власти объяснили это
11 апреля 2022 17:36

Латвия отказалась давать показания о карателях во время ВОВ. Вот как власти объяснили это