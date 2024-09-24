Генпрокуратура приняла к производству уголовное дело о покушении на убийство 2 правоохранителей в Могилёве

Генеральная прокуратура Беларуси приняла к производству уголовное дело о покушении на убийство двух правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 сентября днем в Могилеве оперативники ГУБОПиК МВД опознали местного жителя, причастного к экстремистской деятельности. В ходе беседы с целью убийства мужчина внезапно достал нож и нанес не менее семи ударов. Довести до конца преступный умысел экстремисту не удалось: его действия пресекли правоохранители и свидетели. Потерпевшие с ножевыми ранениями были доставлены в больницу, где им своевременно оказали квалифицированную медпомощь. Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело. Подозреваемый задержан – от дачи показаний он отказался.

Валерий Толкачев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

У него изъяты малокалиберный пистолет и 46 патронов к нему, три гильзы, четыре пули, компьютерная техника, не менее 10 ножей. По делу назначены судебно-медицинские и баллистические экспертизы. Генеральная прокуратура приняла данное уголовное дело к своему производству – обстоятельствам преступления будет дана принципиальная правовая оценка.

В Генпрокуратуре напомнили о реальном действии принципа неотвратимости ответственности всем тем, кто настроен на противоправный лад, а тем более тем, кто поднимет руку на правоохранителя.