В Беларуси планируют создать информационную систему по фактам геноцида во время войны

Новости Беларуси. У преступлений нет срока давности. В Беларуси планируют оценить экономические убытки от геноцида мирных граждан. 20 января в Минске на встрече в музее истории Великой Отечественной войны об этом заявили представители Генпрокуратуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В хранилище раритетов передано около сотни вещественных доказательств, найденных при расследовании уголовного дела. Устанавливать личности погибших и их карателей белорусским коллегам помогут исследователи из России. Сегодня они подписали соглашение о сотрудничестве. Подробности в репортаже Анны Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Обувь, часы, монеты, гильзы, посуда. Всего 97 предметов. Все они были найдены прошлой осенью во время раскопок в урочище Уручье. Сегодня Генпрокуратура передает их в качестве экспонатов музею истории Великой Отечественной войны.

По примерным подсчетам только в этом месте было расстреляно 38 тысяч военнопленных и мирных жителей. И таких захоронений в нашей стране десятки.

Валерий Толкачев, руководитель следственной группы по уголовному делу о геноциде – начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

В 2021 году нами исследовано (в принципе, еще не до конца) 12 мест. Масштабы работы предстоят огромные. Композиция музея будет нами постоянно пополняться после проведения соответствующих экспертных исследований, процессуальных действий. Вещественные доказательства будут и далее передаваться на ответственное хранение не только в музей Великой Отечественной войны, но и в другие музеи нашей страны. Передана часть вещественных доказательств в Пинске, в Гомеле.

За 2022 год планируется исследовать еще около 100 трагических точек на карте Беларуси, чтобы найти останки тех, кто пал жертвой карателей. Говорить о сроках расследования рано – чтобы установить личности, нужна обстоятельная работа с архивами. Генеральная прокуратура попросила помощи у международного сообщества и направила обращения в 17 стран. Первыми откликнулись соседи. Российский фонд «Историческая память» много лет занимается расследованиями нацистских преступлений.

Александр Дюков, директор фонда содействия актуальным историческим исследованиям «Историческая память»:

Мы также взаимодействуем с российскими правоохранительными органами, Следственным комитетом Российской Федерации, помогаем проверить юридическую логику историческими фактами. На самом деле это действительно важная работа, поскольку без историков расследования нацистских преступлений просто невозможны. Мы также осуществляем сбор информации о ныне живых нацистских пособниках, которые могли совершать нацистские преступления. Соглашение о сотрудничестве с исследовательским фондом и опыт российских коллег помогут белорусским специалистам в экспертизах. Главная цель – зафиксировать факты геноцида, показать их масштаб и подлинность.