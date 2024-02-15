Генпрокуратура приняла к производству дело по факту убийства детей в Орше

Мы уже сообщали, что накануне вечером в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тел четверых детей в возрасте от года до восьми с признаками насильственной смерти. По предварительной информации, к произошедшему может быть причастна их мать. 36-летняя жительница Орши задержана. Ранее многодетная семья была признана находящейся в социально опасном положении.

Валерий Толкачев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:

Несовершеннолетние дети воспитывались в многодетной неполной семье, у них были разные отцы. Ранее в отношении семьи трижды проводились социальные расследования. По результатам последнего из них, в январе текущего года все шестеро детей были признаны находящимися в социально опасном положении, поскольку родители не удовлетворяли основные жизненные потребности детей: не выполняли рекомендации медицинских работников, в доме систематически отсутствовала еда для детей. При этом их отцы вели аморальный образ жизни и с детьми не проживали. Один из них ранее был направлен в лечебно-трудовой профилакторий.

Генеральной прокуратурой будет также дана принципиальная правовая оценка действиям всех компетентных служб в части защиты прав и законных интересов детей в данной семье.