«Ставила задачу – шла к ней». Белоруска сменила работу и стала директором Солигорской птицефабрики

Новости Беларуси. Как найти себя? Что значит хороший руководитель? Как при высокой нагрузке оставаться творческим человеком? Об этом знает героиня проекта «Белорусская SUPER женщина» Инна Толкачева.

Инна Толкачева, директор Солигорской птицефабрики:

Качество, которое, я считаю, мне помогло по жизни – это уверенность в себе. Я всегда была уверена в себе. Мне было 18 лет. Я четко понимала, чего я хочу в жизни. Ставила задачу – шла к ней.

Светлана Катович, заместитель директора по качеству Солигорской птицефабрики:

Современные системы менеджмента качества определяют самую главную роль как лидирующую роль руководителя. Человек-лидер – это емкое сборное понятие. Это не только знания, это знания, помноженные на опыт, профессионализм и на невероятную интуицию, которой обладает наш директор.