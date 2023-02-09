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«Ставила задачу – шла к ней». Белоруска сменила работу и стала директором Солигорской птицефабрики

09 февраля 2023 21:02
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Новости Беларуси. Как найти себя? Что значит хороший руководитель? Как при высокой нагрузке оставаться творческим человеком? Об этом знает героиня проекта «Белорусская SUPER женщина» Инна Толкачева.

«Ставила задачу – шла к ней». Белоруска сменила работу и стала директором Солигорской птицефабрики-1

Инна Толкачева, директор Солигорской птицефабрики:
Качество, которое, я считаю, мне помогло по жизни – это уверенность в себе. Я всегда была уверена в себе. Мне было 18 лет. Я четко понимала, чего я хочу в жизни. Ставила задачу – шла к ней.

«Ставила задачу – шла к ней». Белоруска сменила работу и стала директором Солигорской птицефабрики-4

Светлана Катович, заместитель директора по качеству Солигорской птицефабрики:
Современные системы менеджмента качества определяют самую главную роль как лидирующую роль руководителя. Человек-лидер – это емкое сборное понятие. Это не только знания, это знания, помноженные на опыт, профессионализм и на невероятную интуицию, которой обладает наш директор.

«Ставила задачу – шла к ней». Белоруска сменила работу и стала директором Солигорской птицефабрики-7

Валерий Толкачев, художник:
Жена моя, Инна Владимировна, она человек творческий действительно. Причем имеет способности к изобразительному искусству. Строя этот дом, в котором мы находимся, всю обстановку, всю цветовую гамму, она, не делая никаких проектов, удивлялись даже профессионалы. Все говорили: кто же вам делал этот проект?

Подробности в видеоматериале.

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# Женщины Беларуси # общество # Инна Толкачева # Светлана Катович # Валерий Толкачев # Фотофакт

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