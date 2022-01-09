Генпрокуратура о новых фактах геноцида: «Масштабы трагедии намного больше, чем об этом было известно ранее»

Новости Беларуси. Государство обеспечивает сохранение исторический правды и памяти о героическом подвиге белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. На фоне происходящего в мире этот пункт в Основном законе приобретает особый смысл. Уж слишком большой ценой досталась нам победа над фашизмом. И забыть такое белорусы не смогут никогда, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе Президент подписал закон о геноциде белорусского народа. Документ будет способствовать недопустимости искажения итогов Великой Отечественной. Так, устанавливается уголовная ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа, например, через размещение такой информации в СМИ либо в интернете. Кроме того, в Беларуси может появиться единый мемориальный комплекс жертв геноцида. Генпрокуратура направила в правительство предложения по сохранению исторической памяти зверств нацистских преступников. Предлагается создать специальную межведомственную комиссию. Она определит места захоронений останков жертв и в целом займется организацией работы по сохранности памяти. Какие новые факты появились в расследовании тех страшных событий и правда ли, что масштабы трагедии намного больше, чем принято считать? Мы спросили об этом руководителя следственной группы по уголовному делу о геноциде Генпрокуратуры Беларуси Валерия Толкачева. Илона Волынец, СТВ:

Появились ли новые факты в расследовании? Может быть, какие-то есть цифры у вас?

В урочище Уручье расстреляно не менее 38 тысяч мирных граждан и военнопленных Валерий Толкачев, руководитель следственной группы по уголовному делу о геноциде Генеральной прокуратуры Беларуси:

Следственной группой Генеральной прокуратуры допрошены более 12,5 тысячи свидетелей. Половина из них – это узники концлагерей, лагерей смерти, ветераны Великой Отечественной войны. В прошлом году нами проведено 12 раскопок, поисковых работ. К примеру, в октябре-ноябре проведены раскопки в ченковском лесу Гомельского района. По минимальным подсчетам, в указанном месте каратели расстреляли не менее 4 000 жителей города Гомеля, близлежащих городов. В октябре прошлого года также проведены раскопки в урочище Уручье на территории Минского района. По предварительным данным, там расстреляно не менее 38 тысяч мирных граждан и военнопленных. Илона Волынец:

Сколько на сегодня осталось живых свидетелей тех страшных времен? Валерий Толкачев:

Точную цифру я назвать не могу. Но с учетом того, что более 12,5 тысячи свидетелей и очевидцев допрошены, здесь нужно понимать, что это были люди разного возраста. Когда-то в тот момент это были дети, это были участники Великой Отечественной войны, партизаны, узники лагерей. Поэтому реальная цифра – более 10 тысяч, по сути, очевидцев.

Илона Волынец:

А как часто обращаются к вам белорусы со своими личными историями? Есть ли отклик у населения? Валерий Толкачев:

Возбуждение уголовного дела Генеральной прокуратурой вызвало большой общественный резонанс среди населения. Таких обращений поступает большое количество. И с каждым днем оно увеличивается. Люди обращаются со своими историями, историями их личных жизней, жизней родственников. Каждое обращение нами тщательно изучается. Следует отметить, что поступает много обращений от граждан иных государств. Они также нами тщательно проверяются путем не только проведения следственных действий, а также и с изучением архивных документов. Илона Волынец:

Кстати, по поводу архивных документов. Как много изучено и вообще что еще предстоит, может быть, где-то на пыльных полках найти, какую информацию? То есть как ведется работа с архивами?

Валерий Толкачев:

С архивами ведется ежедневная работа. Прокурорские работники, находясь в архивах, изучают архивы сплошным методом. При изучении изымаются лишь те документы, которые имеют непосредственную информационную базу, сведения, имеющие отношение к обстоятельствам расследования уголовного дела. Работа с архивами очень важна. Это один из основных источников доказательственной базы. Объемы работы огромные, можно сказать колоссальные. И они дают свой результат. И вся наша деятельность, наша работа, и с архивными документами, помимо того, что они будут находиться и в материалах уголовного дела, они будут предоставлены и широкой общественности. Далее хочу отметить, что по поручению главы государства следственная группа Генеральной прокуратуры выбывала в Москву. Мы работали с государственным архивом Российской Федерации, с архивом Министерства обороны, с другими архивами. Есть заинтересованность российской стороны в предоставлении нам документов. И нужно отдать им должное, поблагодарить, они активно это делают, активно содействуют нам в расследовании уголовного делаю И объемы архивов, находящихся в Российской Федерации, также огромны и колоссальны. Латвия и Литва не хотят оказать помощь в расследовании уголовного дела против человечества Илона Волынец:

Наш Президент говорил неоднократно о том, что Беларусь никогда не будет переписывать историю. Но не у всех стран такая позиция, как у нас. Помимо россиян, готовы ли другие страны оказывать нам содействие и вместе дальше докапываться до истины, чтобы наши потомки знали, что же было?

Валерий Толкачев:

Нами подготовлены и направлены соответствующие международные поручения по оказанию правовой помощи в 17 государств. Мы понимаем, что кто-то даст нам ответы, поможет в расследовании уголовного дела, а кто-то нет. В качестве примера, к сожалению, приведу наших соседей, это Литовская Республика, Латвийская Республика, которые отказали нам в правовой помощи по уголовному делу о геноциде, мотивировав это тем, что это может сказаться на вопросах национальной безопасности этих государств. Но фактически мы видим, что они не хотят оказать помощь в расследовании уголовного дела против человечества, массового убийства мирного населения и восстановить, помочь нам восстановить историческую справедливость, показать действительный объем всего масштаба трагедии белорусского народа. Они нам официально отказали. Илона Волынец:

Вообще, кто бы мог подумать, что возникнет такая необходимость создания закона о геноциде. У нас практически каждая белорусская семья пострадала в годы Великой Отечественной. Все наши деды, прадеды участвовали в той войне, мы понесли колоссальные потери. Почему сейчас возникла такая необходимость, именно сейчас нужно защищать историческую правду?

Это наш долг, это честь – восстановить историческую справедливость Валерий Толкачев:

Цель принятия закона о геноциде белорусского народа – это защита фундаментальных ценностей белорусского народа. Мы видим, что происходит извне, какое оказывается давление на нашу республику. Мы видим те попытки переписать, поставить под сомнение итоги Великой Отечественной войны. И, естественно, мы должны поставить свой барьер, чтобы историческую правду, чтобы подвиг советского солдата-освободителя всегда помнило наше поколение, подрастающее поколение, чтобы ни в коем случае не преуменьшить трагедию белорусского народа. А сегодня, как показывают нам материалы уголовного дела, как установлено в ходе следствия, масштабы трагедии намного больше, чем об этом было известно ранее. Илона Волынец:

Для вас не как для представителя ведомства, а как для простого белоруса что значит эта работа? И насколько, может быть, история вашей семьи, какие-то личные моменты…