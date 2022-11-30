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«Самое главное – это системность». Игорь Луцкий рассказал, каким должно быть патриотическое воспитание молодёжи

30 ноября 2022 06:26
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Новости Беларуси. Более десяти тысяч деревень уничтожено в годы Великой Отечественной войны. Генеральная прокуратура продолжает расследование уголовного дела о геноциде белорусского народа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Самое главное – это системность». Игорь Луцкий рассказал, каким должно быть патриотическое воспитание молодёжи-1

Направлены десятки поручений и просьб в иностранные ведомства о признании факта геноцида на международной арене. Многие дали ответы, но есть и те, кто уклонился, прикрываясь политическими мотивами. На заседании межведомственного координационного совета затронули и вопрос патриотического воспитания молодежи.

«Самое главное – это системность». Игорь Луцкий рассказал, каким должно быть патриотическое воспитание молодёжи-4

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Самое главное это системность. Эта работа не должна быть дискретной: там встретились, там что-то провели. Нужно отладить работу по всем направлениям в регионах, учебных заведениях. Мы больше внимания уделяли качеству жизни, но вот тема национальных традиций, духовности, она очень крепко и серьезно связана с патриотизмом.

«Самое главное – это системность». Игорь Луцкий рассказал, каким должно быть патриотическое воспитание молодёжи-7

Валерий Толкачев, начальник управления Генеральной прокуратуры Беларуси:
Органы прокуратуры в этом направлении делают достаточно много. Мы обращаем внимание в ходе расследования уголовного дела на это направление – идеологическое, воспитательное направление для нашего подрастающего поколения.

Напомним, впервые программу патриотического воспитания приняли в 2021 году. За это время интерес к истории и государственной символике у подрастающего поколения значительно вырос.

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Игорь Луцкий # Валерий Толкачев # Фотофакт

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