Щит из людей, заражённых тифом! Как нацисты использовали мирных жителей в качестве оружия?

По распоряжению генерала Харпе создавались специальные деревни, куда свозили больных, инфицированных людей. А когда был подписан приказ о массовой депортации, людей начали переправлять в концлагерь.

Валерий Толкачев, начальник управления по надзору за расследованием особо важных уголовных дел Генеральной прокуратуры РБ:

Перед тем как загоняли в Озаричи, оккупанты проводили такие фильтрационные, как они называли, мероприятия. Когда трудоспособное, работоспособное население, прежде всего мужчин, женщин и детей старше 13 лет, отправляли на принудительные работы, по сути, в рабство, в Германию. Изможденных женщин с младенцами на руках как преступников гнали под конвоем с автоматами и собаками. В одной из колонн была и Аленка Тесленко с мамой и двумя сестрами. Одна из них уже серьезно болела тифом и не могла самостоятельно идти. Казалось, когда силы были на исходе, судьба вдруг подкинула неожиданный подарок.

Елена Тесленко, узница концлагеря «Озаричи»:

Здох конь нямецкі, пацаны аблупілі, да ў кацёл, наварылі мяса. Каб не тое мяса, то памерлі бы ад тыфу. А так, кажется, такое счачнае! Однако немцы ставили перед собой цель не просто задержать советскую армию, но и ликвидировать как можно больше ее солдат. Причем для этого они решили использовать другое оружие – бактериологическое. Щит из людей, зараженных сыпным тифом, должен был скосить войска 65-й армии под командованием Батова, которых ждали здесь со дня на день.

Зинаида Хлебовец, заведующий филиалом мемориального комплекса «Узникам Озаричского лагеря смерти»:

В марте 1944 года к нам прилетает немецкий микробиолог. Он прилетел по приказу Геринга. Вопрос был согласован на уровне Гитлера. И Гитлер вообще знал о целях создания этого лагеря. В докладной записке микробиолог рассказывает, что мы сюда загоним до 50 тысяч человек. Без питания, без медицинской помощи, без чистой воды здесь очень быстро будет развиваться сыпной тиф. Если этого будет недостаточно, можем использовать людей, которые уже заражены сыпным тифом. И они доставили в эти лагеря 7 тысяч человек.