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Генпрокурор направил в Верховный Суд уголовное дело по обвинению в геноциде белорусского народа

20 декабря 2024 16:43
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Преступники, чьи руки по локоть в крови невинных людей, кто убивал наших соотечественников, уничтожал города и деревни, будут изобличены и призваны к ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генпрокурор направил в Верховный Суд уголовное дело по обвинению в геноциде белорусского народа-2

Пусть даже посмертно, мир узнает имена карателей, совершивших преступления против человечества. Благодаря расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа все больше фактов зверств фашистов и их пособников будто «поднимаются» из могил и пепла.

Генпрокурор направил в Верховный Суд уголовное дело по обвинению в геноциде белорусского народа-4

Так, в Верховный Суд Беларуси направлено очередное уголовное дело по обвинению руководителя одного из карательных отрядов. Генеральная прокуратура собрала неопровержимые доказательства того, что в составе руководства подразделений вспомогательной полиции Семен Серафимович лишил жизни не менее 4 тысяч 144 человек. Только от этих цифр пробирает дрожь, а из них 622 – детские жизни. При этом действовал каратель с особой жестокостью.

Генпрокурор направил в Верховный Суд уголовное дело по обвинению в геноциде белорусского народа-6

Валерий Толкачев, руководитель следственной группы Генеральной прокуратуры по расследованию уголовного дела о геноциде белорусского народа:
Уголовное дело выделено в отдельное, специальное производство из дела по факту геноцида населения БССР в годы Великой Отечественной войны. В ходе расследования Генеральная прокуратура собрала неопровержимые доказательства, которые подтверждают вину Серафимовича. Протоколы допросов его сослуживцев, выживших жителей деревень, иные архивные документы. Уголовное дело состоит из 30 томов. Люди уничтожались путем расстрелов из огнестрельного боевого оружия, сожжения заживо, повешения и истязаний.

Работа по подготовке к направлению в суд уголовных дел в отношении иных пособников немецко-фашистских захватчиков продолжается, сообщили в генеральной прокуратуре.

# Валерий Толкачев # Великая Отечественная война

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