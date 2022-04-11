Латвия отказалась давать показания о карателях во время ВОВ. Вот как власти объяснили это

Новости Беларуси. Историческое беспамятство? В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в ток-шоу «По существу» обсудили современную трансформацию националистических идей. Кирилл Казаков, СТВ:

Валерий Витальевич, без сотрудничества с вашими зарубежными коллегами многие вещи просто не доказать.

Валерий Толкачев, начальник управления – руководитель следственной группы Генеральной прокуратуры Беларуси:

Однозначно. Кирилл Казаков:

А насколько охотно они идут навстречу? Валерий Толкачев:

Мы направили 51 просьбу в 17 государств мира, запросили допрос свидетелей, мы хотели, чтобы допросили участников карательных операций, также чтобы нам предоставили определенные архивные документы, копии этих документов. Мы видим отголоски со стороны Аргентины, Федеративная республика Германия запросила у нас дополнительные сведения, активно подключилась Российская Федерация, оказывает нам содействие и помощь в расследовании уголовного дела. Находясь в командировке в Москве, мы изучили ряд документов государственного архива России, там действительно очень много интересных документов.

Кирилл Казаков:

Литовцы, например, вообще отказались. Валерий Толкачев:

Литовцы вообще отказались, латыши также отказались и сослались на то, что (я даже взял с собой в качестве документа ответ, чтобы не быть голословным). Вдумайтесь только. Абзац ответа: «В декларации от 29 октября 1998 года Сейм Латвийской республики отметил исторический аспект формирования латышского легиона СС, особо подчеркнув и приемлемость существующих спекуляций по поводу мотивации воевавших в составе латышского легиона граждан Латвии и их возможного участия в карательных операциях против мирного населения на оккупированных территориях бывшего СССР. Исполнение поступившего запроса правовой помощи неминуемо нанесло бы ущерб суверенитету Латвийской республики и поставило бы под угрозу права ее граждан, создало бы риски государственной безопасности Латвии».

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Спрашивали относительно того, решали ли элиты тех стран свои вопросы. Как раз таки решали, и потомки этих элит периода Второй мировой войны сейчас, к сожалению, находятся у власти во многих странах Европы, в том числе и в Прибалтике. Кирилл Казаков:

Мы же знаем, что президент Германии однажды служил, канцлер Германии был замазан. Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

По Латвии самое отвратительное в этом ответе – во-первых, секрет Полишинеля о том, что в Освейской трагедии, в этой дикой карательной операции зимой 1943 года…