Латвия отказалась давать показания о карателях во время ВОВ. Вот как власти объяснили это
Новости Беларуси. Историческое беспамятство? В Международный день освобождения узников фашистских концлагерей в ток-шоу «По существу» обсудили современную трансформацию националистических идей.
Кирилл Казаков, СТВ:
Валерий Витальевич, без сотрудничества с вашими зарубежными коллегами многие вещи просто не доказать.
Валерий Толкачев, начальник управления – руководитель следственной группы Генеральной прокуратуры Беларуси:
Однозначно.
Кирилл Казаков:
А насколько охотно они идут навстречу?
Валерий Толкачев:
Мы направили 51 просьбу в 17 государств мира, запросили допрос свидетелей, мы хотели, чтобы допросили участников карательных операций, также чтобы нам предоставили определенные архивные документы, копии этих документов. Мы видим отголоски со стороны Аргентины, Федеративная республика Германия запросила у нас дополнительные сведения, активно подключилась Российская Федерация, оказывает нам содействие и помощь в расследовании уголовного дела. Находясь в командировке в Москве, мы изучили ряд документов государственного архива России, там действительно очень много интересных документов.
Кирилл Казаков:
Литовцы, например, вообще отказались.
Валерий Толкачев:
Литовцы вообще отказались, латыши также отказались и сослались на то, что (я даже взял с собой в качестве документа ответ, чтобы не быть голословным). Вдумайтесь только. Абзац ответа: «В декларации от 29 октября 1998 года Сейм Латвийской республики отметил исторический аспект формирования латышского легиона СС, особо подчеркнув и приемлемость существующих спекуляций по поводу мотивации воевавших в составе латышского легиона граждан Латвии и их возможного участия в карательных операциях против мирного населения на оккупированных территориях бывшего СССР. Исполнение поступившего запроса правовой помощи неминуемо нанесло бы ущерб суверенитету Латвийской республики и поставило бы под угрозу права ее граждан, создало бы риски государственной безопасности Латвии».
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Спрашивали относительно того, решали ли элиты тех стран свои вопросы. Как раз таки решали, и потомки этих элит периода Второй мировой войны сейчас, к сожалению, находятся у власти во многих странах Европы, в том числе и в Прибалтике.
Кирилл Казаков:
Мы же знаем, что президент Германии однажды служил, канцлер Германии был замазан.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
По Латвии самое отвратительное в этом ответе – во-первых, секрет Полишинеля о том, что в Освейской трагедии, в этой дикой карательной операции зимой 1943 года…
Кирилл Казаков:
Кстати, германские политики и их предки – очень похожи.
Игорь Марзалюк:
Костяк тех, кто уничтожал белорусов Витебщины, составляли именно латышские батальоны. Там «шчыравала» восемь латышских батальонов. Там был украинский батальон, эстонцы были, литовцы, но костяк составляли именно латышские батальоны. Они выжигали полосу. Мечта была выжечь полосу мертвой земли в 100 километров. Не получилось – было отчаянное сопротивление партизан. Выжгли от 30 до 40 километров полосу. Вдумайтесь, там четкий геноцидный мотив. Они не разбирали, они заявляли: наша задача – «уничтожить как можно больше этих русских». Но там белорусское население было. То есть уничтожали по этническому признаку. Это важнейший критерий геноцида. Они хотели построить великую Латвию до Полоцка – вот в чем были их главные претензии. Они хотели вычистить и потом получить эти территории себе, а для этого было необходимо вырубить, вырезать местное население. Только два народа, мы про это раньше не говорили, имело белорусов-рабов: немцы и латыши. По-моему, ребенок стоил 10 марок. Они же после всего этого вывели очень много подростков и продавали в фермерские хозяйства в Латвии по 10 марок. Информация есть и в рижских газетах, они опубликована в фонде «Историческая память» вместе с белорусскими историками. С российской стороны это был Дюков, с белорусской стороны курировал Алексей Литвин, плюс наш национальный архив. Эти документы опубликованы. Экономили патроны, по одному вытаскивали мужчин из сарая и отрубали головы топором. Если это нарушение национальных интересов, я бы им предложил ввести новый день повиновения, день покаяния перед белорусским народом и определить один из дней Освейской трагедии, когда они нас вырубали в прямом смысле, уничтожали наших. И еще один момент, что отвратительно в концепции исторической памяти, в том числе, я не понимаю, почему так возможно. В ФРГ акцент делается на уничтожении только евреев, на Холокосте в Беларуси.
Кирилл Казаков:
На это и давят, что геноцид как бы не включает в себя Холокост.
Игорь Марзалюк:
Во многих мемориальных немецких музеях, к сожалению, мы видим, что лагеря смерти заканчиваются на уровне «Освенцима». «Тростенец» же не такой технологически оборудованный. Наверное, просто не было таких камер по уничтожению, сжиганию. Я не могу понять, почему. Если немецкие генералы в своих показаниях называют «Тростенец» лагерем смерти, по уточненным данным Генпрокуратуры это более полумиллиона на сегодня. Белорусские волонтеры из Минска работали в федеративной республике. На их картах нет «Тростенца» как лагеря уничтожения. Саласпилсский лагерь дикий, где умирали наши дети, в Латвии тоже фигурирует официально в словосочетании как трудовой лагерь. Перестаньте врать.
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