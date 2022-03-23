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Доносить правду о той страшной войне. В день памяти жертв трагедии в Хатыни прошла встреча в юридическом колледже БГУ

23 марта 2022 07:05
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Новости Беларуси. Память надо не только хранить, но и защищать. 117 новых, ранее неизвестных мест массового уничтожения белорусов в годы Великой Отечественной войны выявили в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Генеральная прокуратура продолжает расследование уголовного дела по факту геноцида белорусского народа. Раскрыты уже сотни трагических историй из жизни каждого региона страны.

Доносить правду о той страшной войне. В день памяти жертв трагедии в Хатыни прошла встреча в юридическом колледже БГУ-1

Прокурорские работники по всей стране проводят встречи в учебных заведениях, в ходе которых рассказывают молодежи о том, что уже имеется в материалах уголовного дела.

Так, 22 марта, в день памяти жертв Хатынской трагедии, встреча прошла в юридическом колледже БГУ. Учащимся рассказали о действиях гитлеровских оккупантов по уничтожению мирного населения Беларуси.

Доносить правду о той страшной войне. В день памяти жертв трагедии в Хатыни прошла встреча в юридическом колледже БГУ-4

Валерий Толкачев, руководитель следственной группы по уголовному делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны:
Очень важно, чтобы мы разговаривали с нашей молодежью, чтобы именно мы доносили всю правду о той страшной войне, об уничтожении нашего населения, а не кто-то извне.

На сегодня опрошено более 13,5 тысяч свидетелей. Более половины это узники концлагерей, люди, которые прошли ужасы той страшной войны и той трагедии. Нами осмотрено более 460 мест массового захоронения населения. Проведено более 2 000 осмотров архивных документов. Мы будем и далее информировать наше население, общественность, а также мировое сообщество о трагедии белорусского народа.

Доносить правду о той страшной войне. В день памяти жертв трагедии в Хатыни прошла встреча в юридическом колледже БГУ-7

Генеральной прокуратурой завершается работа по установлению сожженных населенных пунктов – на данный момент их более 9 000. Сейчас продолжается активное изучение архивных документов, в чем белорусской стороне помогает также Россия.

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# Великая Отечественная война # общество # Валерий Толкачев # Фотофакт

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