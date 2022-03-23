Доносить правду о той страшной войне. В день памяти жертв трагедии в Хатыни прошла встреча в юридическом колледже БГУ

Новости Беларуси. Память надо не только хранить, но и защищать. 117 новых, ранее неизвестных мест массового уничтожения белорусов в годы Великой Отечественной войны выявили в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Генеральная прокуратура продолжает расследование уголовного дела по факту геноцида белорусского народа. Раскрыты уже сотни трагических историй из жизни каждого региона страны.
Прокурорские работники по всей стране проводят встречи в учебных заведениях, в ходе которых рассказывают молодежи о том, что уже имеется в материалах уголовного дела.
Так, 22 марта, в день памяти жертв Хатынской трагедии, встреча прошла в юридическом колледже БГУ. Учащимся рассказали о действиях гитлеровских оккупантов по уничтожению мирного населения Беларуси.
Валерий Толкачев, руководитель следственной группы по уголовному делу о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны:
Очень важно, чтобы мы разговаривали с нашей молодежью, чтобы именно мы доносили всю правду о той страшной войне, об уничтожении нашего населения, а не кто-то извне.
На сегодня опрошено более 13,5 тысяч свидетелей. Более половины – это узники концлагерей, люди, которые прошли ужасы той страшной войны и той трагедии. Нами осмотрено более 460 мест массового захоронения населения. Проведено более 2 000 осмотров архивных документов. Мы будем и далее информировать наше население, общественность, а также мировое сообщество о трагедии белорусского народа.