Доносить правду о той страшной войне. В день памяти жертв трагедии в Хатыни прошла встреча в юридическом колледже БГУ

Новости Беларуси. Память надо не только хранить, но и защищать. 117 новых, ранее неизвестных мест массового уничтожения белорусов в годы Великой Отечественной войны выявили в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Генеральная прокуратура продолжает расследование уголовного дела по факту геноцида белорусского народа. Раскрыты уже сотни трагических историй из жизни каждого региона страны.

Прокурорские работники по всей стране проводят встречи в учебных заведениях, в ходе которых рассказывают молодежи о том, что уже имеется в материалах уголовного дела. Так, 22 марта, в день памяти жертв Хатынской трагедии, встреча прошла в юридическом колледже БГУ. Учащимся рассказали о действиях гитлеровских оккупантов по уничтожению мирного населения Беларуси.