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Новости по тегу #Валерий Курсевич

Руководители стали обычными рабочими! В Беларуси прошла акция солидарности профсоюзов
02 мая 2026 16:43

Руководители стали обычными рабочими! В Беларуси прошла акция солидарности профсоюзов

В Минприроды презентовали проект «Благополучие народа: земля, ресурсы и природа»
18 апреля 2025 07:07

В Минприроды презентовали проект «Благополучие народа: земля, ресурсы и природа»

Минская городская комиссия по выборам Президента приняла протоколы от районных комиссий
28 января 2025 13:40

Минская городская комиссия по выборам Президента приняла протоколы от районных комиссий

Территориальные комиссии по президентским выборам продолжают аккредитацию национальных наблюдателей
18 ноября 2024 07:53

Территориальные комиссии по президентским выборам продолжают аккредитацию национальных наблюдателей

В Минске выбрали победителей конкурса трудовых династий предприятий Минпрома
20 сентября 2024 18:14

В Минске выбрали победителей конкурса трудовых династий предприятий Минпрома

«Я искренне рад работать с ним и знать его как своего друга». Какие они, люди со званием «Минчанин года»?
19 сентября 2022 09:06

«Я искренне рад работать с ним и знать его как своего друга». Какие они, люди со званием «Минчанин года»?

На БелАЗе поздравили детей, которые впервые сядут за парты. Ребятам подарили наборы для первоклассников
30 августа 2021 17:48

На БелАЗе поздравили детей, которые впервые сядут за парты. Ребятам подарили наборы для первоклассников

Работники МАЗа: «Люди не протестуют, ничего такого нет»
12 августа 2020 19:45

Работники МАЗа: «Люди не протестуют, ничего такого нет»

Почему забастовки на белорусских предприятиях – фейк? Что говорят сами работники
12 августа 2020 19:22

Почему забастовки на белорусских предприятиях – фейк? Что говорят сами работники

Изменения в механизме уплаты дорожного сбора в Беларуси: что известно о новом документе?
20 января 2019 17:20

Изменения в механизме уплаты дорожного сбора в Беларуси: что известно о новом документе?

Единая база и контроль через камеры: как будем платить дорожный сбор
14 января 2019 18:17

Единая база и контроль через камеры: как будем платить дорожный сбор

Депутат о пешеходах-нарушителях: «Пока предложений нет, чтобы увеличить ответственность. Но рано или поздно мы придём к этому»
30 января 2018 22:52

Депутат о пешеходах-нарушителях: «Пока предложений нет, чтобы увеличить ответственность. Но рано или поздно мы придём к этому»