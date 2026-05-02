Новости по тегу #Валерий Курсевич

От склада до стройки, от магазина до завода. Помочь и подставить плечо там, где это необходимо – в этом и есть смысл профсоюзного движения.
Старт инициативе дали в Смолевичском районе. На территории карьера, где раньше добывали песок, планируют высадить около 35 тысяч саженцев сосны и березы.
Явка на избирательных участках в столице составила 69,72 %, что соответствует средним показателям для Минска. Приходили голосовать целыми семьями, большое количество молодых людей проявляли интерес к будущему страны, а также 80 % впервые голосующих выразили свою гражданскую позицию.
Внимание к электоральной кампании – повышенное. В том числе ее организации и проведению. В столице за процессом следят 10 комиссий – городская и районные.
За победу боролись 13 команд. Впервые участие в конкурсе приняли семейные династии отечественного легпрома. Профессионалы своего дела и настоящие патриоты готовили творческие номера, презентовали оригинальные визитки.
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