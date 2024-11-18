Территориальные комиссии по президентским выборам продолжают аккредитацию национальных наблюдателей

Инициативные группы продолжают сбор подписей в поддержку тех, кто претендует на статус кандидата в Президенты. Территориальные комиссии по выборам ведут аккредитацию национальных наблюдателей. В Беларуси продолжается подготовка к главному политическому событию 2025 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Результаты предстоящих президентских выборов станут определяющим фактором развития государства, по крайней мере, на ближайшие пять лет. А потому внимание к электоральной кампании – повышенное. В том числе ее организации и проведению. В столице за процессом следят 10 комиссий – городская и районные.

Валерий Курсевич, председатель Заводской районной комиссии Минска по выборам Президента Беларуси:

Мы активно в это время посещаем пикеты, смотрим на выполнение законодательства, Избирательного кодекса в рамках проведения этой части электоральной кампании. Должны обязательно присутствовать члены инициативной группы. Не должно быть агитационных материалов – только биографические данные и фотографии. Все в рамках действующего Избирательного кодекса.

К электоральной кампании приковано внимание всего белорусского общества. Граждане демонстрируют высокий уровень правовой и политической грамотности, но главное – небезразличие к будущему страны. Единство стало ответом на попытки раскачать общество в 2020-м.