В Минприроды презентовали проект «Благополучие народа: земля, ресурсы и природа»
Уникальный формат взаимодействия, который позволит аккумулировать гражданские инициативы. Проект «Благополучие народа: земля, ресурсы и природа» презентовали в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Старт инициативе дали в Смолевичском районе. На территории карьера, где раньше добывали песок, планируют высадить около 35 тысяч саженцев сосны и березы. К работе подключились представители общественных объединений.
Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
При плане по посадке деревьев в размере 14 тысяч штук уже по состоянию на сегодня высажено более 45 тысяч. То есть фактически в три раза больше, чем мы планировали. Опять же этому способствуют и соответствующие погодные условия. Здесь надо отдельно отметить, что лидером в данной работе является город Минск. Усилиями которого высажено порядка 15 тысяч деревьев. И брестский регион – 14 тысяч. Если говорить про посадку кустарников, то при плане в 11 тысяч уже высажено в пять раз больше.
Валерий Курсевич, председатель Белорусского профессионального союза работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ»:
Сегодня здесь собрались все общественные объединения. Которые как раз таки своим трудом делают нашу прекрасную страну еще лучше. Отдадим долг природе, возобновим природные ресурсы, богатство. Вы видите сколько воодушевленных молодых людей приехало сюда. Это очень здорово.
Реализация проекта призвана способствовать вовлечению широкой общественности в мероприятия Года благоустройства. Следующая акция – «Беларусь синеокая» стартует уже скоро. Навести порядок предстоит на территориях возле водных объектов.