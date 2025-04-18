В Минприроды презентовали проект «Благополучие народа: земля, ресурсы и природа»

Уникальный формат взаимодействия, который позволит аккумулировать гражданские инициативы. Проект «Благополучие народа: земля, ресурсы и природа» презентовали в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт инициативе дали в Смолевичском районе. На территории карьера, где раньше добывали песок, планируют высадить около 35 тысяч саженцев сосны и березы. К работе подключились представители общественных объединений.

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

При плане по посадке деревьев в размере 14 тысяч штук уже по состоянию на сегодня высажено более 45 тысяч. То есть фактически в три раза больше, чем мы планировали. Опять же этому способствуют и соответствующие погодные условия. Здесь надо отдельно отметить, что лидером в данной работе является город Минск. Усилиями которого высажено порядка 15 тысяч деревьев. И брестский регион – 14 тысяч. Если говорить про посадку кустарников, то при плане в 11 тысяч уже высажено в пять раз больше.