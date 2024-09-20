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В Минске выбрали победителей конкурса трудовых династий предприятий Минпрома

20 сентября 2024 18:14
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В Минске подвели итоги отраслевого конкурса трудовых династий предприятий Минпрома, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске выбрали победителей конкурса трудовых династий предприятий Минпрома-2

За победу боролись 13 команд. Впервые участие в конкурсе приняли семейные династии отечественного легпрома. Профессионалы своего дела и настоящие патриоты готовили творческие номера, презентовали оригинальные визитки. Также жюри оценивало лучшую группу поддержки. Конкурсанты – представители разных поколений. Они отработали на предприятиях сто и более лет. Самый большой стаж – почти 500 лет.

В Минске выбрали победителей конкурса трудовых династий предприятий Минпрома-4

Светлана Сманцер, ведущий экономист планового управления ОАО «БЕЛАЗ»:
Сделали выбор на БЕЛАЗ, почему? Во-первых, градообразующее предприятие, во-вторых, у нас на предприятии очень мощная социальная поддержка для молодых семей. 

В Минске выбрали победителей конкурса трудовых династий предприятий Минпрома-6

Константин Сержанов, начальник управления технического развития ЗАО «Атлант»:
Мы уже третье поколение, работающее на «Атланте», работали мои тесть и теща. Потом мы начали работать с моей супругой. Общий стаж нашей работы, нашей династии – 162 года.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома, заместитель председателя Белорусского Союза женщин:
Этот конкурс позволяет все больше и больше показать, насколько много трудовых династий у наших предприятий. Как важно, что руководство предприятия поддерживает. Чем больше династий создается на предприятии, тем больше шансов у этого предприятия быть востребованным многие годы.

В Минске выбрали победителей конкурса трудовых династий предприятий Минпрома-8

Валерий Курсевич, председатель Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»:
Радует, что постоянно количество организаций, предприятий увеличивается в участии в конкурсе трудовых династий. Это показывает, что предприятия наши живы.

В Минске выбрали победителей конкурса трудовых династий предприятий Минпрома-10

В 2024 году конкурс трудовых династий проходит в четвертый раз по традиции накануне профессионального праздника – Дня машиностроителей.

# Конкурс # Государственная политика в сфере промышленности # Валерий Курсевич # Надежда Лазаревич

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