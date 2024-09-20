В Минске выбрали победителей конкурса трудовых династий предприятий Минпрома

За победу боролись 13 команд. Впервые участие в конкурсе приняли семейные династии отечественного легпрома. Профессионалы своего дела и настоящие патриоты готовили творческие номера, презентовали оригинальные визитки. Также жюри оценивало лучшую группу поддержки. Конкурсанты – представители разных поколений. Они отработали на предприятиях сто и более лет. Самый большой стаж – почти 500 лет.

Светлана Сманцер, ведущий экономист планового управления ОАО «БЕЛАЗ»: Сделали выбор на БЕЛАЗ, почему? Во-первых, градообразующее предприятие, во-вторых, у нас на предприятии очень мощная социальная поддержка для молодых семей.

Константин Сержанов, начальник управления технического развития ЗАО «Атлант»:

Мы уже третье поколение, работающее на «Атланте», работали мои тесть и теща. Потом мы начали работать с моей супругой. Общий стаж нашей работы, нашей династии – 162 года.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома, заместитель председателя Белорусского Союза женщин:

Этот конкурс позволяет все больше и больше показать, насколько много трудовых династий у наших предприятий. Как важно, что руководство предприятия поддерживает. Чем больше династий создается на предприятии, тем больше шансов у этого предприятия быть востребованным многие годы.