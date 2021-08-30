На БелАЗе поздравили детей, которые впервые сядут за парты. Ребятам подарили наборы для первоклассников

Новости Беларуси. Благотворительный марафон «Собери портфель в школу», организованный Федерацией профсоюзов, принимал 30 августа Жодино. Театрализованное представление с торжественным вручением портфелей состоялось на территории промышленного гиганта – завода БелАЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно накануне 1 сентября профсоюзы совместно с руководством предприятий поздравляют детей с началом учебного года. Особое внимание уделили ребятам, которые в 2021 году впервые сядут за парты. Вместе с полным комплектом очень нужных первоклашкам школьных принадлежностей им также дарили улыбки и теплые слова пожеланий. Почти 200 школьников, детей сотрудников завода, приняли участие в празднике.

Валерий Курсевич, председатель Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ»:

Вручат порядка 500 портфелей первоклассников. Там все необходимое для того, чтобы в первую очередь родителю не пришлось думать, что и как приобрести, бегать по магазинам. Все готово: это как и материальная помощь, что немаловажно на данный момент, так и сокращение временных рамок родителям для сбора детей в школу.