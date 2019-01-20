Изменения в механизме уплаты дорожного сбора в Беларуси: что известно о новом документе?

Новости Беларуси. Госпошлина за выдачу разрешения на допуск транспортных средств, по-народному – дорожный сбор. С 2014 года, когда уплату привязали к прохождению техосмотра, эта тема то и дело всплывает в СМИ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Причем позитивных поводов и комментариев, скажем так, немного. Начиная с простого непонимания, в чем смысл привязки, и заканчивая сомнениями в справедливости распределения собранных средств. В какой-то момент ситуация усугубилась настолько, что, по некоторым данным, более 30 % владельцев автомобилей попросту перестали проходить техосмотр.

В итоге уже в конце 2018 года всерьез начали говорить об изменениях механизма уплаты дорожного сбора. Минфин подготовил проект указа, нормы которого сейчас активно обсуждают автолюбители. Судя по тому, что пишут на просторах интернета, вопросов пока больше, чем ответов. По крайней мере, у неспециалистов. Насколько это возможно, прояснить ситуацию поможет репортаж корреспондента Евгения Поболовца.

На технический осмотр Денис приехал на Cadillac, это его служебный автомобиль. Личная машина – Opel. Техосмотр обоих авто проходит исправно – раз в год, как того и требует закон. Но даже не в законе дело. Денис прекрасно осознает: технически исправный автомобиль – гарантия безопасности.

Денис Матусевич, автолюбитель:

Наверное, все-таки моя личная безопасность. Потому что посмотреть: те, кто не проходит техосмотр… Едут без габаритов, без ближнего света фар, где-то одна фара горит. Непонятно, на чем он едет – может, это вообще мотоцикл?

Последние пять лет некоторые автовладельцы не проходят технический осмотр даже не по причине собственной беспечности и безалаберности. А потому, что не могут или не хотят платить так называемый дорожный сбор, который с 2014 года привязан к техосмотру.

Чтобы было понятнее, назовем цифры. Стоимость техосмотра составляет около 25 рублей. Сумма подъемная. Другое дело – дорожный сбор, который в зависимости от массы легкового автомобиля достигает 280 рублей. Причем заплатить всю сумму нужно одномоментно, иначе техосмотр не пройдешь. В итоге привязка оплаты дорожного сбора к прохождению техосмотра привела к тому, что и сбор не платят, и за техническим состоянием автомобиля регулярно и по закону не следят.

Павел Савельев, начальник диагностической станции:

Многие знакомые считают, что их пронесет с тем, что у них не пройден техосмотр и не оплачена госпошлина, инспектор ГАИ их на дороге не остановит.

А вопросы безопасности уходят на второй план. По крайней мере у тех, кто не проходит техосмотр сознательно и без причины. Кстати, в Минфине подсчитали, что ежегодно количество транспорта, проходящего государственный техосмотр, сокращается примерно на 15 %. В это же время автомобилей становится больше.

Евгений Поболовец, корреспондент:

Ситуация продолжает усложняться. Необходимость внесения изменений в действующий механизм стала очевидна всем: и автолюбителям, и госорганам. Минфин подготовил проект нормативного акта, которым устанавливается новый механизм уплаты дорожного сбора.

Итак, что предлагается изменить. Первое и основное: отвязать уплату дорожного сбора от прохождения техосмотра. Второе: вносить деньги по заявительному принципу и хоть каждый месяц. Можно и одномоментно за год – тогда с понижающим коэффициентом 0,8. Для сравнения: если сейчас средняя сумма сбора составляет около 150 рублей, коэффициент снизит ее на 30 рублей.

Кроме того, каждый сможет сам определять, за какой период платить: если, например, пенсионеры ездят на дачу только летом, то платить смогут за три-четыре месяца, а не за год, как сейчас. К неплательщикам планируется применять более строгие санкции по сравнению с нынешними.

Валерий Курсевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Будет формироваться единая база и контроль осуществляться камерами фото-, видеофиксации, сравниваться база с системой уплаты через ЕРИП. Если будет выявлено, что за месяц физическое или юридическое лицо не уплатило за проезд, будут выставляться штрафные санкции в двойном размере.

Еще один вопрос по дорожному сбору, который наряду с привязкой к техосмотру волнует автовладельцев: куда идут собранные деньги? В дорожный фонд, средствами из которого можно распоряжаться строго по назначению: на строительство, эксплуатацию и ремонт дорог. Добавим, что сегодня 50 % дорожного сбора должно выделяться на республиканские дороги, 50 % – на местные. Но депутаты говорят о возможном изменении этой пропорции.

Оксана Нехайчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Президент говорит о том, чтобы привести в порядок местные дороги. В зависимости от того, как будет осуществляться этот сбор, вполне возможно, что достаточно будет 25 % в республиканский бюджет, а 75 % оставлять на местные дороги.

При первом приближении кажется, что все придумано по уму. И отвязка от техосмотра, и заявительный принцип, и возможность платить за отдельный период. Но если начинать вдаваться в подробности, то вопросы появляются. Например, кто и как будет контролировать внесение платежей? Предполагается, что Транспортная инспекция Минтранса, но это пока не точно. Кроме того, сработает ли этот самый заявительный принцип? Не приведет ли он к тому, что сбор вообще перестанут платить? И дальше: где гарантия того, что средства будут идти точно по назначению – на дороги?