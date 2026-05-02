Руководители стали обычными рабочими! В Беларуси прошла акция солидарности профсоюзов

Даже человеку с огромным опытом и компетенциями всегда любопытно «примерить на себя» другую профессию. Руководители – на производстве, без кабинетов и статусов. В Беларуси прошла акция солидарности профсоюзов: лидеры отраслевых объединений вышли на смены вместе с рабочими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От бетонных работ на «Гродно Азоте» до сортировки продукции на «Камволе» и сборки мебели в социальных учреждениях – задачи те же, условия те же, ответственность та же. Без допусков к сложным операциям, но с полным погружением в ежедневный труд – репортаж Алины Мычко.

Работа только на вид простая. На деле же процесс достаточно трудоемкий: одно неверное движение – и придется начинать с начала. Но, как говорится, дело мастера боится. Особенно бывалого. Для многих работа на предприятии стала не просто интересной акцией, но и возможностью вспомнить трудовую молодость.

Анна Варфоломеева, секретарь Федерации профсоюзов Беларуси по международной работе:

Наша помощь, пусть, может быть, и маленькая, но наша солидарность без границ. И я с большим удовлетворением сегодня окунулась в то, с чего я начинала свою трудовую деятельность. Это с кассира-контролера продовольственных товаров, поэтому я очень счастлива быть вот именно в магазине. На «Камволе» сегодня, 2 мая, трудилась профсоюзная команда из 10 человек. На предприятии они отработали полную смену. Самоотдача и мотивированность позволили без потери темпа закрыть текущие задачи. А тем, кого заместили профсоюзные активисты, еще и приятный бонус: сегодня – выходной.

Пока женский коллектив готовил ткани к продаже, мужчины трудились на складе. Буквально в поте лица. Загрузить и доставить тяжелые рулоны – а один такой весит порядка 10 килограммов – задача по плечу тем, кто помнит, что такое настоящая мужская работа.

Валерий Курсевич, председатель Белорусского профессионального союза работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ»:

Мы уже с девяти утра работаем на складе, сортируем товары, готовим к первой смене, к понедельнику уже рабочие места. Радует, что предприятие наше работает и востребована работа. Непросто, конечно же, но мы, в принципе, все председатели профсоюза, первичных профсоюзных организаций, люди с опытом и вышедшие с рабочих профессий. Поэтому физический труд знаком. Ну а если есть возможность помочь предприятию, то это очень всегда здорово. Для «Камволя» это неоценимая помощь. Сегодня в штате предприятия порядка 850 человек, из которых около 700 – женщины. При этом основная часть труда пока выполняется силами специалистов с опорой на мастерство и опыт сотрудников.