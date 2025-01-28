Минская городская комиссия по выборам Президента приняла протоколы от районных комиссий

Выборы в Минске прошли открыто, демократично, конструктивно. Для жителей это стало важным событием – высокая явка избирателей тому подтверждение. Минская городская комиссия по выборам главы государства приняла протоколы от районных комиссий столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Явка на избирательных участках в столице составила 69,72 %, что соответствует средним показателям для Минска. Приходили голосовать целыми семьями, большое количество молодых людей проявляли интерес к будущему страны, а также 80 % впервые голосующих выразили свою гражданскую позицию. Для кого-то это день стал праздником вдвойне, например, молодожены сразу после регистрации брака отправились на избирательный участок. Особое внимание уделили избирателям, проживающим за границей – 42 гражданина Беларуси нашли время приехать и сделать свой выбор на благо своей родины.

Валерий Курсевич, председатель Заводской районной комиссии Минска по выборам Президента Беларуси: Также были организованы и голосования на дому, в основной день голосования. В частности, ездили к ветерану Великой Отечественной войны, он попросил проголосовать на дому. Ему 100 лет в том году было. Действительно активный гражданин с активной гражданской позицией и голосуя, он говорил, что главное – мир, спокойствие и это надо беречь. Наша суверенная страна развивается, и мы этим гордимся.

Александр Щекович, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси, председатель Минской городской комиссии по выборам Президента Беларуси:

Были попытки, к сожалению, в том числе и вынос бюллетеней, были попытки фотографировать бюллетени, что запрещено законодательством фото-, видеосъемка, заполненного бюллетеня. Многие случаи были не потому, что люди хотели это сделать со зла, от незнания, возможно, законодательства или просто случайно, когда опускали бюллетень в ящик для голосования и фотографировались, это было.

Всего в Минске был организован 701 избирательный участок по выборам Президента. Более половины из них посетили международные наблюдатели.