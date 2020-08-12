Работники МАЗа: «Люди не протестуют, ничего такого нет»

Новости Беларуси. Трудовые коллективы выступили с обращением, адресованным всем промышленным предприятиям страны, с просьбой поддержать моральную стойкость коллективов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Цех вынужден работать в полуторасменном режиме». Что происходит на «Гомсельмаше»? Дабы люди не становились жертвами манипуляторов, а предприятия – разменной монетой в чьих-то руках. Инициаторы обращения – коллективы двух гигантов – МАЗа и БелАЗа.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ»:

Все понимают, что будущее людей, будущее их семей – в нашем труде. Поэтому абсолютно все нормально и штатно.

Иван Гурин, мастер сборочного цеха ОАО «МАЗ»:

Сегодня полностью завод работал 100 %. Никаких остановок конвейера и сборочного производства не было, все тихо, спокойно, люди не протестуют, ничего такого нет.

Валерий Курсевич, председатель профкома ОАО «МАЗ»:

Обстановка спокойная, все работает в обычном режиме, заказы есть. Один из главных пунктов коллективного договора – улучшение жизненного уровня работников и социально-экономическая стабильность на предприятии. Эти все пункты выполняются.