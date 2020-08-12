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Работники МАЗа: «Люди не протестуют, ничего такого нет»

12 августа 2020 19:45
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Новости Беларуси. Трудовые коллективы выступили с обращением, адресованным всем промышленным предприятиям страны, с просьбой поддержать моральную стойкость коллективов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работники МАЗа: «Люди не протестуют, ничего такого нет»-1

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Дабы люди не становились жертвами манипуляторов, а предприятия разменной монетой в чьих-то руках. Инициаторы обращения коллективы двух гигантов – МАЗа и БелАЗа.  

Работники МАЗа: «Люди не протестуют, ничего такого нет»-4

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ»:
Все понимают, что будущее людей, будущее их семей – в нашем труде. Поэтому абсолютно все нормально и штатно.

Работники МАЗа: «Люди не протестуют, ничего такого нет»-7

Иван Гурин, мастер сборочного цеха ОАО «МАЗ»:
Сегодня полностью завод работал 100 %. Никаких остановок конвейера и сборочного производства не было, все тихо, спокойно, люди не протестуют, ничего такого нет. 

Работники МАЗа: «Люди не протестуют, ничего такого нет»-10

Валерий Курсевич, председатель профкома ОАО «МАЗ»:
Обстановка спокойная, все работает в обычном режиме, заказы есть. Один из главных пунктов коллективного договора – улучшение жизненного уровня работников и социально-экономическая стабильность на предприятии. Эти все пункты выполняются.

Работники МАЗа: «Люди не протестуют, ничего такого нет»-13

Многотысячный МАЗ за инициативу стабильности. Без волнений и в производственном темпе кипит работа на этом заводе. К слову, экспорт автофлагмана в 2020 году составил более 400 миллионов рублей. А средняя заработная плата порядка 1200 рублей.

# Предприятия Беларуси # общество # Валерий Иванкович # Иван Гурин # Валерий Курсевич # Фотофакт

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