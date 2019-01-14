Единая база и контроль через камеры: как будем платить дорожный сбор

Новости Беларуси. Принцип справедливости: дорожный сбор можно будет платить помесячно, а при оплате за год – со скидкой в 20 %. Кроме того, откажутся от обязательной оплаты сбора при техосмотре. Такие нормы заложены в проекте указа Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

14 января нововведения обсуждали в общественной приемной «Белой Руси» парламентарии и представители Министерства финансов. По новой схеме водители будут оплачивать транспортный налог самостоятельно: через ЕРИП, на почте или в отделениях банка.

Валерий Курсевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Будет формироваться единая база, и контроль осуществляться камерами фото- и видеофиксации, сравниваться база с системой уплаты через ЕРИП. И, если будет выявлено, что за месяц физическое либо юридическое лицо не оплатило за проезд, выставляться штрафные санкции в двойном размере.

Оксана Нехайчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сам подход сегодня к формированию этого дорожного сбора – он наиболее прогрессивен. Почему? Формируется целевой фонд за счет сбора средств за уплату к допуску к дорожному движению. Их направляют на развитие дорожной инфраструктуры.