«Я искренне рад работать с ним и знать его как своего друга». Какие они, люди со званием «Минчанин года»?

Минск отметил день рождения, а мы в студии решили поздравить лучших людей этого города, победителей в номинациях «Минчанин года» и «Почетный гражданин Минска». Детские мечты и взрослая карьера – что между ними общего? Как достичь профессиональных высот и быстро набрать профессиональную скорость, если ты в самолете? Вдохновляйтесь результатами и запоминайте формулу успеха в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Впервые в номинацию «Минчанин года» попали люди, которые не по долгу службы, а по собственной инициативе трудились на благо города и на радость соседям. Так, победителем в области благоустройства и озеленения стала пенсионерка Вера Васильевна Прокопчик. О ней мы рассказывали. Давайте вспомним. Целый цветочный мегаполис. Как бабушка помогает ЖКХ с благоустройством двора? Подробности здесь. Екатерина Забенько:

Дмитрий Михайлович, вы удачно совмещаете работы управленца и артиста. Это у вас прекрасно получается, и это только помогает вашей деятельности. Но путь ваш был достаточно тернист. Прочитала несколько ваших интервью. Есть популярная фраза: «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами». Кто-то вам помогал или сам – и имеем сегодня такой результат?

Дмитрий Куприянюк, директор ДК МАЗ:

Как бы у меня карьерная служба ни складывалась, все равно для меня на сегодня развитие культуры – это бесценный вклад в духовный код нашего народа. Это очень важно, и я пытаюсь интегрировать Министерство промышленности. Это важнейшая отрасль, но я пытаюсь взаимодействовать как с Министерством промышленности, так и с Министерством культуры. Екатерина Забенько:

Давайте послушаем, что друзья и коллеги говорят о Дмитрии.