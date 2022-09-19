«Я искренне рад работать с ним и знать его как своего друга». Какие они, люди со званием «Минчанин года»?
Минск отметил день рождения, а мы в студии решили поздравить лучших людей этого города, победителей в номинациях «Минчанин года» и «Почетный гражданин Минска». Детские мечты и взрослая карьера – что между ними общего? Как достичь профессиональных высот и быстро набрать профессиональную скорость, если ты в самолете? Вдохновляйтесь результатами и запоминайте формулу успеха в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Впервые в номинацию «Минчанин года» попали люди, которые не по долгу службы, а по собственной инициативе трудились на благо города и на радость соседям. Так, победителем в области благоустройства и озеленения стала пенсионерка Вера Васильевна Прокопчик. О ней мы рассказывали. Давайте вспомним.
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Екатерина Забенько:
Дмитрий Михайлович, вы удачно совмещаете работы управленца и артиста. Это у вас прекрасно получается, и это только помогает вашей деятельности. Но путь ваш был достаточно тернист. Прочитала несколько ваших интервью. Есть популярная фраза: «Талантам надо помогать, бездарности пробьются сами». Кто-то вам помогал или сам – и имеем сегодня такой результат?
Дмитрий Куприянюк, директор ДК МАЗ:
Как бы у меня карьерная служба ни складывалась, все равно для меня на сегодня развитие культуры – это бесценный вклад в духовный код нашего народа. Это очень важно, и я пытаюсь интегрировать Министерство промышленности. Это важнейшая отрасль, но я пытаюсь взаимодействовать как с Министерством промышленности, так и с Министерством культуры.
Екатерина Забенько:
Давайте послушаем, что друзья и коллеги говорят о Дмитрии.
Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:
Мне кажется, что с приходом Дмитрия Михайловича произошло… Раньше горел небольшой бенгальский огонь, а сегодня у нас Дворец культуры – это настоящий салют, который не прекращается и все время фонтанирует. Сегодня благодаря руководству Дмитрия Михайловича наш Дворец культуры Минского автомобильного завода известен не только в районе, не только в городе, но и был представлен на многих городских площадках, а также даже за пределами нашей республики.
Валерий Курсевич, председатель Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «Белпрофмаш»:
Он талантливый артист. Его выступления всегда проходят на ура. Слушаешь, смотришь с замиранием сердца и под бурные аплодисменты. Дмитрий Михайлович – отличный руководитель. Дворец культуры МАЗ блистает не только в рамках холдинга, но и на всех площадках Минска, да и не только. Он известен во всей нашей любимой стране. Дмитрий Михайлович – человек дела, человек слова. Я искренне рад работать с ним и знать его как своего друга.
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