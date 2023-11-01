Без волокиты и формализма! Совершенствование судебной системы обсуждают на конференции в Минске

Новости Беларуси. В Минске проходит II Республиканская конференция судей. Среди участников более 200 представителей судопроизводства со всей страны. На повестке – совершенствование деятельности судебной системы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дебюрократизация и внедрение в работу современных информационных технологий – в приоритете. С одной стороны, это поможет упростить работу участников процесса, с другой – сделать судопроизводство более прозрачным. В этом направлении уже сделано многое. На сегодня на сайтах судов размещается информация о времени проведения заседания и его результатах. А уведомления участникам процесса могут высылать по электронной почте, а также через другие интернет-порталы.

Александр Паутов, председатель Республиканского совета судей:

Надо отметить, что сейчас находится на рассмотрении в парламенте новый Кодекс гражданского судопроизводства, и там предусмотрено уведомление участников процесса через интернет-портал судов общей юрисдикции.

Валерий Калинкович, первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси:

В проекте резолюции, которую предлагается принять на конференции, содержится призыв ко всем членам судейского сообщества строго соблюдать правила профессиональной этики, принимать исчерпывающие меры к правильному и своевременному осуществлению своих полномочий, справедливому рассмотрению дел, принятию всех необходимых мер к дальнейшему укреплению доверия населения к институтам судебной власти.