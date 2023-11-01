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Без волокиты и формализма! Совершенствование судебной системы обсуждают на конференции в Минске

01 ноября 2023 13:37
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Новости Беларуси. В Минске проходит II Республиканская конференция судей. Среди участников более 200 представителей судопроизводства со всей страны. На повестке – совершенствование деятельности судебной системы Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без волокиты и формализма! Совершенствование судебной системы обсуждают на конференции в Минске-1

Дебюрократизация и внедрение в работу современных информационных технологий – в приоритете. С одной стороны, это поможет упростить работу участников процесса, с другой – сделать судопроизводство более прозрачным. В этом направлении уже сделано многое. На сегодня на сайтах судов размещается информация о времени проведения заседания и его результатах. А уведомления участникам процесса могут высылать по электронной почте, а также через другие интернет-порталы.

Без волокиты и формализма! Совершенствование судебной системы обсуждают на конференции в Минске-4

Александр Паутов, председатель Республиканского совета судей:
Надо отметить, что сейчас находится на рассмотрении в парламенте новый Кодекс гражданского судопроизводства, и там предусмотрено уведомление участников процесса через интернет-портал судов общей юрисдикции.

Без волокиты и формализма! Совершенствование судебной системы обсуждают на конференции в Минске-7

Валерий Калинкович, первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси:
В проекте резолюции, которую предлагается принять на конференции, содержится призыв ко всем членам судейского сообщества строго соблюдать правила профессиональной этики, принимать исчерпывающие меры к правильному и своевременному осуществлению своих полномочий, справедливому рассмотрению дел, принятию всех необходимых мер к дальнейшему укреплению доверия населения к институтам судебной власти.

Без волокиты и формализма! Совершенствование судебной системы обсуждают на конференции в Минске-10

Кроме того, в ходе работы конференции участники утвердили новый состав Республиканского совета судей. Этот орган избирается сроком на пять лет, в состав входит 27 представителей судопроизводства разных уровней. Среди полномочий совета – решение текущих вопросов деятельности, обсуждение судебной практики и совершенствования законодательства в сфере юриспруденции.

# Судебная система Беларуси # общество # Александр Паутов # Валерий Калинкович # Фотофакт

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