Насколько развита правовая культура белорусов? Ответили эксперты

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Валерий Калинкович, первый заместитель Председателя Верховного Суда Беларуси, и Юлия Ляскова, заведующий сектором информации и связей со СМИ – пресс-секретарь Верховного Суда Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
Как вы оцениваете правовую культуру наших граждан? Насколько она высокая сегодня?
Юлия Ляскова, заведующий сектором информации и связей со СМИ – пресс-секретарь Верховного Суда Беларуси:
Мне кажется, что начинать беседу о правовой культуре и о ее оценках, давать которые я и не вправе, начинать нужно с воспитания у человека чувства уважения к закону. Это непростая задача. Но мне кажется, что именно судебная система обладает тем огромным потенциалом влияния на формирование этой потребности в обществе, сознательно-правовом поведении, на формирование именно правовой культуры. Если мы ее определим как общее состояние законности, правовая грамотность широких масс, степень гарантированности государством прав и свобод человека, соблюдения закона каждым из нас, то оценить этот уровень можно следующим образом.
Насколько граждане могут ориентироваться в пространстве правовых норм и правил, то есть насколько понятна эта система. Насколько они знают свои права и обязанности, могут ими пользоваться, насколько они готовы соблюдать закон, уважать его. В этой системе координат важное место занимает авторитет суда и личности судьи. Ничто так не влияет на уровень правовой культуры, как пример эталонного личного поведения профессионала в любой области, а в судебной тем более. Я соглашусь, что судья не может перестать быть судьей, оставив мантию в зале судебного заседания, в совещательной комнате, у себя в кабинете. Он остается им и дома, и в быту, и магазине, на улице. Поэтому вести он себя должен так, как будто его постоянно снимает скрытая камера.
Валерий Калинкович:
Я бы в современных условиях очень четко отличал правовую грамотность и правовую культуру. Уровень правовой грамотности белорусского общества сегодня достаточно высок, особенно в сфере знания своих прав. К сожалению, в ряде случаев правовая грамотность абсолютно не исключает правового бескультурья. Человек, прекрасно знающий свои права, порой в тех же своих обращениях в суд употребляет такие выражения, которые не позволяют эти его петиции по существу рассмотреть, потому что это уже на грани уголовного состава об оскорблении должностных лиц. Для поднятия уровня правовой грамотности у нас в стране делается все, что только можно сегодня делать. И человек, который хочет владеть правом, хочет понимать, что с правовой точки зрения с ним должно происходить на территории Беларуси, он имеет все возможности быть в этом плане подкованным. Но если мы говорим о правовой культуре, то нам еще многое предстоит сделать, чтобы ее развивать, прививать и объяснять людям, что, защищая свои права, ты не должен ущемлять права других людей. А это очень трудно сделать в отрыве от поднятия уровня общей культуры.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Упаси боже, если когда-нибудь человека начнут судить роботы». Применяется ли искусственный интеллект в судах Беларуси?
Суды пережили и войну, и распад СССР. Как изменилась судебная система в Беларуси за 100 лет?
Нацбанк выпустил даже монету в обращение. Как в Беларуси отметят 100-летие Верховного Суда?