Насколько развита правовая культура белорусов? Ответили эксперты

Юлия Ляскова, заведующий сектором информации и связей со СМИ – пресс-секретарь Верховного Суда Беларуси:

Мне кажется, что начинать беседу о правовой культуре и о ее оценках, давать которые я и не вправе, начинать нужно с воспитания у человека чувства уважения к закону. Это непростая задача. Но мне кажется, что именно судебная система обладает тем огромным потенциалом влияния на формирование этой потребности в обществе, сознательно-правовом поведении, на формирование именно правовой культуры. Если мы ее определим как общее состояние законности, правовая грамотность широких масс, степень гарантированности государством прав и свобод человека, соблюдения закона каждым из нас, то оценить этот уровень можно следующим образом.

Насколько граждане могут ориентироваться в пространстве правовых норм и правил, то есть насколько понятна эта система. Насколько они знают свои права и обязанности, могут ими пользоваться, насколько они готовы соблюдать закон, уважать его. В этой системе координат важное место занимает авторитет суда и личности судьи. Ничто так не влияет на уровень правовой культуры, как пример эталонного личного поведения профессионала в любой области, а в судебной тем более. Я соглашусь, что судья не может перестать быть судьей, оставив мантию в зале судебного заседания, в совещательной комнате, у себя в кабинете. Он остается им и дома, и в быту, и магазине, на улице. Поэтому вести он себя должен так, как будто его постоянно снимает скрытая камера.