В Беларуси пересмотрят десятки тысяч приговоров – Калинкович

Десятки тысяч приговоров, которые были вынесены в предыдущие годы, могут быть пересмотрены. Такую возможность дает норма «об обратной силе». Она предусмотрена законом об изменении Кодексов по вопросам уголовной ответственности, который глава государства подписал 17 февраля. Об этом журналистам рассказал первый заместитель председателя Верховного Суда Беларуси Валерий Калинкович, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ корректирует санкции 97 составов преступлений. Одни дополнены более мягкими видами наказаний, в других изменен их размер. Все новшества направлены на гуманизацию уголовного законодательства. К примеру, не будет назначаться лишение свободы инвалидам первой группы, несовершеннолетним, а также женщинам и одиноким мужчинам, которые воспитывают детей до 14 лет. Но только в случае, если преступление не тяжкое и совершено впервые. Сейчас коллегия по уголовным делам завершает подготовку судебной системы к работе с учетом действия новых норм.

Валерий Калинкович, первый заместитель председателя Верховного Суда Беларуси:

Положения обновленного законодательства будут применяться судами не только при рассмотрении текущих дел, которые вот сегодня, завтра, послезавтра будут поступать на рассмотрение, но и в силу закона будут подлежать пересмотру несколько десятков тысяч приговоров, постановленных до вступления этого закона в силу в рамках старых уголовно-правовых санкций. Эта процедура прямо предусмотрена законом.

19 февраля же в Верховном Суде подвели итоги работы за 2024 год. Согласно данным статистики, количество поступающих дел снизилось по всем направлениям. Меньше стало преступлений, связанных с оборотом наркотиков и коррупцией, сократилось число убийств. Кроме того, белорусские суды продолжают получать просьбы о правовой помощи от стран Балтии и Западной Европы, несмотря на необоснованные санкции в отношении нашей страны. Ежегодно приходит более полутора тысяч подобных запросов.