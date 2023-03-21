«Упаси боже, если когда-нибудь человека начнут судить роботы». Применяется ли искусственный интеллект в судах Беларуси?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Валерий Калинкович, первый заместитель Председателя Верховного Суда Беларуси, и Юлия Ляскова, заведующий сектором информации и связей со СМИ – пресс-секретарь Верховного Суда Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Какие функции сейчас выполняет Верховный Суд? Потому что для обывателя, который с этим не сталкивался, Верховный Суд – инстанция, которая не всегда понятна. С чем обращаются? За что несет ответственность?

Валерий Калинкович, первый заместитель председателя Верховного Суда Беларуси:

В смысле непосредственного осуществления правосудия Верховный Суд является высшей судебной инстанцией, на которой лежит обязанность по рассмотрению жалоб и протестов на судебные постановления нижестоящих судов. Проверка законности и обоснованности вынесенных постановлений. И их корректировка, если таковое необходимо по закону и по обстоятельствам дела. Целый ряд категорий уголовных, гражданских, экономических дел – сегодня находится их рассмотрение в компетенции Верховного Суда как суда первой инстанции. Но непосредственное осуществление правосудия – это всего лишь часть наших полномочий. Я бы сказал, что основная задача Верховного Суда как раз таки заключается в выполнении организационных координирующих и направляющих функций в отношении судов всех уровней, причем по всем направлениям судебной деятельности, включая и кадровое, и материально-техническое обеспечение. Реформа 2013 года, как мы ее называем, позволила на практике очень четко реализовать конституционный принцип разделения властей в нашем государстве, исключить даже потенциальную возможность какого-либо вмешательства в судебную деятельность со стороны других ветвей государственной власти. Поэтому сегодня Верховный Суд возглавляет и координирует работу по подбору и расстановке кадров в судебной системе, по их подготовке и переподготовке. По организации самого процесса правосудия, чтобы судами всех уровней дела рассматривались своевременно, с высоким уровнем организации и культуры, надзорная функция. Тем не менее их достаточно много, в нашей компетенции организация работы по укреплению и поддержанию судебной инфраструктуры. Я имею в виду и здания судов, и их материально-техническое оснащение. И что сегодня сверхактуально – это вопросы компьютеризации судебной деятельности. Юлия Бешанова:

Вы тоже идете в ногу со временем. Я так понимаю, что электронное правительство, электронный Верховный Суд уже не звучит как из области фантастики. Как будет дальше развиваться? Искусственный интеллект будет принимать участие в правосудии?

Валерий Калинкович:

Конечно, тема искусственного интеллекта в правосудии сегодня очень актуальна, модна. В точном переводе с английского – смарт-суды так называемые, «умные суды«». Они называются «умными» в переводе с английского отнюдь не потому, что там работают только умные люди, идея несколько в другом. Мы пока на данном этапе решали и продолжаем решать более приземленные задачи в плане информатизации правосудия. Это развитие и улучшение электронного документооборота. Это возможность и для граждан, и для юридических лиц обращения в суд безбумажным способом. Все онлайн. И кое-что в этом плане уже получается, в частности возможность электронного обращения в суды с исковыми заявлениями достаточно востребована как раз таки в экономическом судопроизводстве. Это понятно, у субъектов хозяйствования в этом плане пока гораздо больше возможностей технических, чем у простых граждан, которые больше ориентированы на непосредственную подачу заявлений, на непосредственное участие в рассмотрении своего дела. И эти факторы тоже надо учитывать. Что касается искусственного интеллекта в правосудии, то тема достаточно сложная, существует много идей и разработок, в том числе зарубежных, которые позволяют и облегчают такую сторону деятельности судьи, как изучение нормативной базы по предмету спора, который он рассматривает. Изучение и подборку судебной практики по применению той или иной нормы закона. Это достаточно актуально, потому что действительно для правильного разрешения сложного дела необходимо переварить и изучить достаточно большие массивы информационные. И если говорить о развитии искусственного интеллекта в правосудии, то мы сегодня думаем прежде всего над этой стороной участия машинного интеллекта. Суды пережили и войну, и распад СССР. Как изменилась судебная система в Беларуси за 100 лет – подробности здесь. Юлия Бешанова:

То есть роботы судей не заменят.

Валерий Калинкович:

Упаси нас боже, если когда-нибудь человека начнут судить роботы. И я не думаю, что в обозримой перспективе у нас в Беларуси роботы начнут судить человека, поэтому в плане развития искусственного интеллекта в правосудии мы видим его роль прежде всего в роли помощника судьи человека, судьи личности, который способен глубоко вникать не только в сугубо правовые, но и в нравственные аспекты, связанные с рассмотрением того или иного дела. И принимать не только законные, но и действительно взвешенные, выстраданные и справедливые решения.