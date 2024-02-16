По делу палача Хатыни Катрюка огласили показания бывшего партизана

В Верховном суде Беларуси продолжается допрос свидетелей по уголовному делу палача Хатыни Владимира Катрюка. 16 февраля продемонстрировали видео допроса жительницы Логойского района Антонины Смоленской, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карательные операции весной 1943 года в деревне Вилейка проходили на ее глазах. По показаниям Антонины Николаевны, в мае в деревню пришли немцы и стали жечь дома. 10 человек, в том числе и ее брата, угнали в Германию. Также в суде зачитали показания 99-летнего Василия Довжонка, участника Великой Отечественной войны, о событиях мая 1943-го. Тогда в деревне Дальковичи каратели провели операцию, уничтожив мирных жителей и партизан.

Валерий Калинкович, первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси:

Сейчас в отношении таких серьезных составов преступления сделаны исключения. Это позволяет рассмотреть те или иные аспекты деятельности определенного человека, если его обвиняют в совершении самых тяжелых преступлений, и дать судебную оценку таким действиям независимо от того, дожил человек до нашего времени или нет. При этом соблюдаются все правила, права и гарантии обвиняемого.