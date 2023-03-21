Образование, возраст, опыт. Что ещё нужно для того, чтобы стать судьёй в Беларуси?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Валерий Калинкович, первый заместитель Председателя Верховного Суда Беларуси, и Юлия Ляскова, заведующий сектором информации и связей со СМИ – пресс-секретарь Верховного Суда Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

А как становятся судьей Верховного Суда? Какие требования предъявляются? Как стать? Я так понимаю, что прежде всего это юридическое образование. Правильно?

Валерий Калинкович, первый заместитель председателя Верховного Суда Беларуси:

У нас по общему требованию, содержащемуся в Кодексе о судоустройстве и статусе судей Республики Беларусь, в принципе, кандидатом на должность судьи суда общей юрисдикции любого уровня может быть гражданин Беларуси, который достиг 25-летнего возраста, который владеет государственными языками, который имеет высшее юридическое образование с присвоением квалификации «юрист» или «юрист со знанием экономики». Стаж работы по специальности не менее трех лет, это для впервые поступающих на судебную работу. И, конечно, не совершивший порочащих его поступков, сдавший квалификационный экзамен. Вот такой длинный список требований. Судьей Верховного Суда Беларуси может стать человек, который имеет стаж работы в должности судьи не менее пяти лет. Исключение закон делает для состава судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда. В ее состав может быть назначено лицо, которое и не имеет такого опыта и образования, однако имеет определенный стаж работы в сфере патентоведения. Это объясняется очень просто, потому что предмет исследования, которым занимается эта судебная коллегия, достаточно специфичен и требует не только юридических познаний, но и познаний в других сферах, связанных с патентоведением. Юлия Бешанова:

А часто приходят молодые люди и говорят, что хотят быть судьей? Насколько люди действительно с удовольствием идут в эту профессию?

Валерий Калинкович:

Приходят достаточно часто. И не только совсем уже молодые. Юлия Бешанова:

Если мы говорим о поступивших на госслужбу. Ведь человек не получает высшее образование с мыслью о том, что я хочу быть судьей. К этому, наверное, приходят постепенно в процессе работы.

Валерий Калинкович:

По-разному бывает. Определенная часть действующего судебного корпуса начинала свой трудовой путь в аппарате судов районных. Ваш покорный слуга тоже в свое время работал в аппарате районного суда. Если говорить сегодня о кадровом резерве, то в резерве для назначения на должность районного судьи по стране состоит сегодня более 300 человек. Дефицита кандидатов нет. Юлия Бешанова:

Кто пройдет ваши требования отбора? Валерий Калинкович:

Это не наши требования. Это требования закона и требования жизни. Конечно, судьей может быть человек, обладающий не только соответствующим багажом юридических знаний, но это должна быть личность, которая способна принимать решения, нести за них ответственность. Всем своим поведением соответствовать образу. Это очень сложная профессия. Сегодня средний возраст нашего судейского корпуса – 65 % люди в возрасте старше 40 лет. Это достаточно опытные и зрелые люди. Если всю систему судов общей юрисдикции представить, то это сразу несколько поколений юристов, людей, судеб, которые совместными усилиями и осуществляют в стране судебную власть. Юлия Бешанова:

А больше мужчин или женщин в судах сейчас?

Валерий Калинкович:

Если в целом по системе, то женщин больше – 63 %, 37 % – мужчины. Верховный Суд несколько наоборот: 44 % – женщины, 56 % – мужчины, как модно сейчас говорить, гендерное равенство в большей степени тут у нас получилось. Но это вызвано не какими-то специальными мероприятиями, это так жизнь сама раскладывает, потому что посмотрите сейчас на основной состав студентов юридических вузов. Барышни, милые дамы. Но объективно уже долгие годы юридическое образование в нашей стране в большей степени получают лица женского пола. Этим объясняется многое. Юлия Бешанова:

Насколько напряженная работа судьи? К примеру, сколько у судьи районного суда дел находится в производстве за один раз? Ведь в каждое надо вникнуть. Валерий Калинкович:

За прошлый год суды всех уровней, начиная от районного, заканчивая Верховным Судом, рассмотрели по существу более 500 тысяч различного рода дел. Юлия Бешанова:

Космическая цифра.