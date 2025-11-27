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Программу социально-экономического развития Беларуси обсудили в Верховном суде

27 ноября 2025 17:18
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Приоритеты программы социально-экономического развития на ближайшую пятилетку обсудили в Верховном суде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программу социально-экономического развития Беларуси обсудили в Верховном суде-2

Всего в программе выделено семь ключевых направлений. По мнению судей, выполнение положений программы пятилетки напрямую связано с эффективной работой, обеспечением порядка в обществе и поддержкой стабильности экономики.

Программу социально-экономического развития Беларуси обсудили в Верховном суде-4

Валерий Калинкович, первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси:
Основные положения этого документа делегатами изучены, они понятны и воспринимаются как правильные. Поэтому сегодня с участием специалистов высокого уровня обсуждаются отдельные детали этого плана для окончательного уточнения его содержания.

Программа социально-экономического развития представляет собой всестороннее и детальное видение будущего Беларуси. Документ обеспечивает сохранение социальных гарантий, соответствующих принципам общественно ориентированного правового государства, которым является наша страна.

# Государственная политика # Верховный суд Республики Беларусь # Валерий Калинкович

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