Программу социально-экономического развития Беларуси обсудили в Верховном суде

Приоритеты программы социально-экономического развития на ближайшую пятилетку обсудили в Верховном суде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего в программе выделено семь ключевых направлений. По мнению судей, выполнение положений программы пятилетки напрямую связано с эффективной работой, обеспечением порядка в обществе и поддержкой стабильности экономики.

Валерий Калинкович, первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси:

Основные положения этого документа делегатами изучены, они понятны и воспринимаются как правильные. Поэтому сегодня с участием специалистов высокого уровня обсуждаются отдельные детали этого плана для окончательного уточнения его содержания.

Программа социально-экономического развития представляет собой всестороннее и детальное видение будущего Беларуси. Документ обеспечивает сохранение социальных гарантий, соответствующих принципам общественно ориентированного правового государства, которым является наша страна.