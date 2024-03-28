Вопросы гласности правосудия обсудили в Верховном Суде Беларуси

За 2023 год в СМИ прошла информация о ходе более 4 000 судебных процессов. На пленуме Верховного Суда также уделили внимание вопросам культуры и обеспечения права на судебную защиту. В целом все необходимые нормы соблюдаются. За последние 10 лет объем обращений граждан по вопросам профэтики существенно сократился. При этом в работе судов остаются некоторые недостатки.

Валерий Калинкович, первый заместитель председателя Верховного Суда Беларуси:

Не всегда удается обеспечить рассмотрение судебных дел в разумные сроки. Отмечаем, что сохраняются проявления фактов волокиты. Не всегда наши граждане, приходящие в суды за решением своих проблем, получают достойный уровень коммуникации со стороны работников аппарата судов, в некоторых случаях и со стороны судей. Что касается распространения информации о деятельности судов, то будут приняты дополнительные меры к тому, чтобы эта работа не концентрировалась только на освещении конкретных судебных дел, но проводилась комплексно.