Нацбанк выпустил даже монету в обращение. Как в Беларуси отметят 100-летие Верховного Суда?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Валерий Калинкович, первый заместитель Председателя Верховного Суда Беларуси, и Юлия Ляскова, заведующий сектором информации и связей со СМИ – пресс-секретарь Верховного Суда Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
Встречаемся мы с вами накануне приятной даты – вековой юбилей отмечает Верховный Суд Беларуси. Давайте начнем наш разговор с того, что немного расскажем об истории, почему именно 15 апреля выбрано точкой отсчета в этой истории.
Валерий Калинкович, первый заместитель председателя Верховного Суда Беларуси:
Дело в том, что после Великой Октябрьской революции в течение нескольких лет проходил перепроцесс становления молодого белорусского советского государства. Также надо помнить, что в 1919 году было провозглашено образование БССР, а к 1923 году завершилась гражданская война, отбили иностранную интервенцию. Как раз в этот период стало возможным активное формирование национального государственного строя и правовой системы. Применительно к судебной деятельности, это сопровождалось постепенной заменой чрезвычайных судов, революционных трибуналов на обычные гражданские суды с построением трехзвенной судебной системы. Вот ее построение фактически и завершилось с принятием 30 марта 1923 года Постановления ЦИК БССР «Об утверждении положения о судоустройстве БССР», которое и предусматривало создание Верховного Суда как высшей судебной инстанции. Это положение вступило в силу 15 апреля 1923 года. От этой даты и ведется отчет истории Верховного Суда Республики Беларусь.
Юлия Бешанова:
100 лет – это значительная веха. Какие-то мероприятия, может, планируете? Как отмечаете?
Валерий Калинкович:
В этом плане мы проводим целый ряд мероприятий различной направленности. Начиная с прошлого года, мы на страницах нашего журнала «Судовый вестник» осуществляем целый ряд публикаций по истории белорусского правосудия. Конечно же, в этом году эта практика будет продолжена. Две недели назад на площадках Верховного Суда состоялась международная научно-практическая конференция на тему истории белорусского правосудия и Верховного Суда как составляющего в этой истории, в которой принимали участие и судьи международных судов, и представители Верховного Суда РФ.
Юлия Ляскова, заведующий сектором информации и связей со СМИ – пресс-секретарь Верховного Суда Беларуси:
В честь юбилея реализовано достаточно большое количество проектов. Среди них я бы назвала еще то, что, например, с сегодня Национальный банк Республики Беларусь выпустил в обращение монету, являющейся законным платежным средством, к 100-летию Верховного Суда.
Юлия Бешанова:
Для более широких масс. Если публикация узконаправленная, наверное, она больше для специалистов.
Юлия Ляскова:
Да. Монета для истории нумизматики, конечно, имеет большое значение. Кроме того, совсем скоро, 30 марта, в Верховном Суде состоится церемония специального гашения почтовой марки, выпущенной в честь 100-летия Верховного Суда. Проект реализован не только при участии Верховного Суда, но и Министерством связи и информатизации и нашего национального оператора почтовой связи «Белпочта». Белтелерадиокомпания готовит в канун юбилейных мероприятий выпуск фильма, посвященный истории именно Верховного Суда Беларуси. Отдельно следует сказать о нашем юбилейном издании. Это книга, выпущенная в честь юбилея. В ее создании принимала участие целая команда профессионалов. Это ученые юридического факультета БГУ, работники Верховного Суда, профессиональные историки.
Юлия Бешанова:
Когда работали над этой книгой, открыли, может быть, какие-то новые факты?
Юлия Ляскова:
Очень интересно то, что мы, например, задали вопрос, описывая историю создания здания Верховного Суда: а где же располагалось наше здание в 1920-х годах? Благодаря запросу в Национальный архив удалось выяснить, что самое первое здание располагалось на улице Карла Маркса, 5. Это нынешнее здание Комитета госконтроля, здание также располагалось на площади Свободы, недалеко от кафедрального собора нашей страны. Здание располагалось на улице Свердлова, 18. Его сейчас нет, лишь точка на карте. Меняли не раз прописку, но я бы хотела отметить, что в этой книге мы не зря сделали акцент на историческом аспекте, чтобы подчеркнуть именно преемственность традиций, потому что и 100 лет назад, и сейчас служители закона руководствовались основным принципом соблюдения права и законной справедливости. К слову, таково и название книги.
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