Нацбанк выпустил даже монету в обращение. Как в Беларуси отметят 100-летие Верховного Суда?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Валерий Калинкович, первый заместитель Председателя Верховного Суда Беларуси, и Юлия Ляскова, заведующий сектором информации и связей со СМИ – пресс-секретарь Верховного Суда Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Встречаемся мы с вами накануне приятной даты – вековой юбилей отмечает Верховный Суд Беларуси. Давайте начнем наш разговор с того, что немного расскажем об истории, почему именно 15 апреля выбрано точкой отсчета в этой истории.

Валерий Калинкович, первый заместитель председателя Верховного Суда Беларуси:

Дело в том, что после Великой Октябрьской революции в течение нескольких лет проходил перепроцесс становления молодого белорусского советского государства. Также надо помнить, что в 1919 году было провозглашено образование БССР, а к 1923 году завершилась гражданская война, отбили иностранную интервенцию. Как раз в этот период стало возможным активное формирование национального государственного строя и правовой системы. Применительно к судебной деятельности, это сопровождалось постепенной заменой чрезвычайных судов, революционных трибуналов на обычные гражданские суды с построением трехзвенной судебной системы. Вот ее построение фактически и завершилось с принятием 30 марта 1923 года Постановления ЦИК БССР «Об утверждении положения о судоустройстве БССР», которое и предусматривало создание Верховного Суда как высшей судебной инстанции. Это положение вступило в силу 15 апреля 1923 года. От этой даты и ведется отчет истории Верховного Суда Республики Беларусь.

Юлия Бешанова:

100 лет – это значительная веха. Какие-то мероприятия, может, планируете? Как отмечаете? Валерий Калинкович:

В этом плане мы проводим целый ряд мероприятий различной направленности. Начиная с прошлого года, мы на страницах нашего журнала «Судовый вестник» осуществляем целый ряд публикаций по истории белорусского правосудия. Конечно же, в этом году эта практика будет продолжена. Две недели назад на площадках Верховного Суда состоялась международная научно-практическая конференция на тему истории белорусского правосудия и Верховного Суда как составляющего в этой истории, в которой принимали участие и судьи международных судов, и представители Верховного Суда РФ.