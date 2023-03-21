Суды пережили и войну, и распад СССР. Как изменилась судебная система в Беларуси за 100 лет?

Юлия Бешанова, ведущая : Если вернуться в современность, за 100 лет наверняка судебная система, в том числе и Верховный Суд, сильно изменились и трансформировались. Если говорить о самых значимых в поселение годы изменениях, которые претерпела наша судебная система.

Валерий Калинкович, первый заместитель председателя Верховного Суда Беларуси:

Конечно, история Верховного Суда Беларуси была насыщена различного рода событиями. И судейский корпус никогда не отделял себя от народа той страны, которому он служит, от тех и горестей, и радостей, которые сопровождали белорусскую историю. Поэтому вместе со страной Верховный Суд прошел период нелегкого становления советского государства в довоенные годы. Затем была борьба с нашествием фашистской коричневой чумы, в которой принимали участие многие судьи и другие работники Верховного Суда. Потом был нелегкий период восстановления народного хозяйства в послевоенные годы, построения крепкого советского государства, где тоже роль судебной власти была очень значимой в плане обеспечения законности, защиты законных прав и интересов наших граждан. К солению, нам пришлось пережить и распад великой страны – СССР. И это печальное событие и стало той вехой отсчета, с которой формируется история современного Верховного Суда, современного правосудия суверенного белорусского государства. В наследство от прошлых времен нам достались принципы построения судебной системы на принципах территориальности и специализации.

Мы видим, что та структура судов, которая у нас исторически сложилась, является для нашего государства оптимальной, она максимально приближена к нуждам населения страны, она делает доступ к правосудию максимально комфортным, в каком бы уголке нашей родины человек ни проживал. Конечно, остаются незыблемыми те принципы, на которых осуществляются подбор и расстановка кадров в судебной системе. Это личная порядочность, честность, неподкупность. Это высокий профессионализм и готовность отдавать себя всего и без остатка делу служения правосудия. Конечно, та материальная оболочка, в которой сегодня вершится правосудие изменилась очень существенно, и все изменения – основная масса, конечно же, связана с теми событиями, которые происходили после 2013 года, когда Президентом страны было принято решение об образовании системы единых судов общей юрисдикции во главе с Верховным Судом. Нам пришлось решать очень много достаточно сложных задач, связанных с передачей Верховному Суду функции кадрового обеспечения, материально-технического снабжения всей системы судов общей юрисдикции.

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