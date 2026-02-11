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Новости по тегу #Валентина Довгалева

В Минске провели единый день депутата
11 февраля 2026 17:47

В Минске провели единый день депутата

Как происходит взаимодействие депутата и избирателя – узнали у Валентины Довгалёвой
05 декабря 2025 14:27

Как происходит взаимодействие депутата и избирателя – узнали у Валентины Довгалёвой

Как финансируются гражданские инициативы – узнали у депутата Мингорсовета
05 декабря 2025 14:15

Как финансируются гражданские инициативы – узнали у депутата Мингорсовета

В правительстве прошло заседание республиканского оргкомитета по подготовке и проведению ВНС 
21 октября 2025 16:48

В правительстве прошло заседание республиканского оргкомитета по подготовке и проведению ВНС 

Евгений Пустовой: большая белорусская семья собирается за одним столом на диалоговых площадках
24 января 2025 14:46

Евгений Пустовой: большая белорусская семья собирается за одним столом на диалоговых площадках

Радость для каждого! Депутат Мингорсовета рассказала об инициативе «В Новый год с «Белой Русью»
03 января 2025 16:35

Радость для каждого! Депутат Мингорсовета рассказала об инициативе «В Новый год с «Белой Русью»

В Минске прошёл единый день депутата
13 ноября 2024 18:06

В Минске прошёл единый день депутата

Бельский: «Продемонстрировать единство, обеспечить волю народа». Чем отличаются задачи ВНС и партии «Белая Русь»?
16 февраля 2023 15:56

Бельский: «Продемонстрировать единство, обеспечить волю народа». Чем отличаются задачи ВНС и партии «Белая Русь»?

«Мы узнаем, кто такая женщина-лидер». В МГЛУ прошла женская диалоговая площадка
05 марта 2021 14:44

«Мы узнаем, кто такая женщина-лидер». В МГЛУ прошла женская диалоговая площадка

«Мы все работаем на благо нашего города». Актив Минска получил благодарственные письма от Президента
16 февраля 2021 21:21

«Мы все работаем на благо нашего города». Актив Минска получил благодарственные письма от Президента

Три квитка сроком на 90 дней: как мошенники предлагают уклониться от сбора на финансирование госрасходов
21 февраля 2017 17:50

Три квитка сроком на 90 дней: как мошенники предлагают уклониться от сбора на финансирование госрасходов