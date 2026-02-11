Новости по тегу #Валентина Довгалева

Такие встречи проходят каждую вторую среду месяца и уже доказали свою эффективность.
«Так как я депутат, но не обладаю полномочиями, инструментами, материалами, я должна таким образом донести до местной исполнительной власти боль, проблему, чтобы они решили ее в максимально короткие сроки и на максимально мягких, комфортных условиях для всех».
«При условии, если проект побеждает в конкурсе таких проектов гражданских инициатив, государство выделяет 90% средств согласно смете, которую представляет инициатор этого проекта, и 10% – это вклад населения либо юридического лица».
Одним из основных вопросов Всебелорусского народного собрания станет обсуждение Программы социально-экономического развития Беларуси на предстоящую пятилетку.
В современном обществе, где каждый голос имеет значение, налаживание эффективного диалога между властью и населением – задача, может быть, и не самая простая, но точно одна из ключевых.
Как сообща принести праздник в каждый дом, каждому человеку? Об этом и многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.
Благоустройство дворовых территорий, оптимизация работы коммунальных служб, ремонт жилых домов и дорог. С такими вопросами пришли минчане к представителям Мингорсовета.
09 октября 2026 21:15
09 октября 2026 21:07
09 октября 2026 19:51
09 октября 2026 19:50
09 октября 2026 19:29
09 октября 2026 19:15
09 октября 2026 17:57
09 октября 2026 17:52