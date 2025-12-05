Как финансируются гражданские инициативы – узнали у депутата Мингорсовета

О первых итогах Года благоустройства, важных общественных инициативах и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

Валентина Довгалева, депутат Минского городского Совета депутатов:

В Минске на экспериментальной основе в 2024 году начал работать республиканский проект по реализации гражданских инициатив. Этот проект предусматривает активное вовлечение населения в реализацию различного рода проектов, связанных с благоустройством территории, но по определенной схеме. Есть проект, есть желание что-то изменить в лучшую сторону, но для этого нам, бесспорно, нужно финансирование.

В гражданской инициативе финансирование работает 90 на 10. То есть при условии, если проект побеждает в конкурсе таких проектов гражданских инициатив, государство выделяет 90 % средств согласно смете, которую представляет инициатор этого проекта, и 10 % – это вклад населения либо юридического лица.