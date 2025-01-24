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Евгений Пустовой: большая белорусская семья собирается за одним столом на диалоговых площадках

24 января 2025 14:46
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Услышать каждого. В современном обществе, где каждый голос имеет значение, налаживание эффективного диалога между властью и населением – задача, может быть, и не самая простая, но точно одна из ключевых, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ». 

Евгений Пустовой: большая белорусская семья собирается за одним столом на диалоговых площадках-2

Сегодня любой гражданин, столкнувшись с проблемой или желая высказать идею по развитию города или даже страны, может обратиться на личный прием к депутатам, руководителям и чиновникам любого уровня. Также регулярно проводятся встречи с трудовыми коллективами и разного рода диалоговые площадки.

С 2018 года Валентина Довгалева занималась глубоким изучением диалоговых площадок как эффективного инструмента взаимодействия с населением. Тогда только начинал свое развитие проект Министерства образования «Школа активного гражданина», направленный на работу с молодежью образовательных учреждений. И поскольку статичные формы общения не цепляют современное поколение, возникла необходимость в новаторских подходах.

Евгений Пустовой: большая белорусская семья собирается за одним столом на диалоговых площадках-4

Валентина Довгалева, председатель Партизанской районной общественной организации «Белая Русь», депутат Минского городского Совета депутатов:
И тогда пришла идея приглашать специалистов, экспертов в различных областях и просто в формате круглого стола задавать вопросы, получать на них ответы, вовлекая в диалог ребят. Я стала, пользуясь своим широким кругом социальных связей, приглашать вместе с собой в трудовые коллективы всех этих людей. Сама выступала в роли модератора, настраивала людей, которые работали в конкретной сфере, на то, чтобы выйти на диалог. 

Еще несколько лет ранее диалоговые площадки воспринимались как формальность. Сейчас же стало очевидно, что они действительно способствуют решению актуальных вопросов и помогают людям находить ответы на важные темы.

Евгений Пустовой: большая белорусская семья собирается за одним столом на диалоговых площадках-6

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ, депутат Минского городского Совета депутатов:
Сначала у многих отношение к таким диалоговым площадкам, знаете, было раньше, что показуха, ради галочки. Сейчас время прокси-восприятия мира. И нашим белорусам, нашим даражэнькім белорусам надо объяснять вот это. Когда общаешься с людьми вживую, они это понимают. И еще: говорят, что семья – это когда вместе собираются за одним столом вечером, в обед и так далее. У нас это в славянской традиции, традиции белорусов, беседа – чего стоит одно слово. Семья, большая белорусская семья тоже собирается за одним столом на диалоговых площадках.

Подробности в видео.

# Государственная политика # Евгений Пустовой # Элла Маркевич # Валентина Довгалева

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