Евгений Пустовой: большая белорусская семья собирается за одним столом на диалоговых площадках

Услышать каждого. В современном обществе, где каждый голос имеет значение, налаживание эффективного диалога между властью и населением – задача, может быть, и не самая простая, но точно одна из ключевых, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Сегодня любой гражданин, столкнувшись с проблемой или желая высказать идею по развитию города или даже страны, может обратиться на личный прием к депутатам, руководителям и чиновникам любого уровня. Также регулярно проводятся встречи с трудовыми коллективами и разного рода диалоговые площадки. С 2018 года Валентина Довгалева занималась глубоким изучением диалоговых площадок как эффективного инструмента взаимодействия с населением. Тогда только начинал свое развитие проект Министерства образования «Школа активного гражданина», направленный на работу с молодежью образовательных учреждений. И поскольку статичные формы общения не цепляют современное поколение, возникла необходимость в новаторских подходах.

Валентина Довгалева, председатель Партизанской районной общественной организации «Белая Русь», депутат Минского городского Совета депутатов:

И тогда пришла идея приглашать специалистов, экспертов в различных областях и просто в формате круглого стола задавать вопросы, получать на них ответы, вовлекая в диалог ребят. Я стала, пользуясь своим широким кругом социальных связей, приглашать вместе с собой в трудовые коллективы всех этих людей. Сама выступала в роли модератора, настраивала людей, которые работали в конкретной сфере, на то, чтобы выйти на диалог. Еще несколько лет ранее диалоговые площадки воспринимались как формальность. Сейчас же стало очевидно, что они действительно способствуют решению актуальных вопросов и помогают людям находить ответы на важные темы.