Три квитка сроком на 90 дней: как мошенники предлагают уклониться от сбора на финансирование госрасходов

Новости Беларуси. Более 54 тысяч белорусов уплатили сбор на финансирование госрасходов. Об этом 21 февраля сообщили в Министерстве по налогам и сборам.

Таким образом, в бюджет поступило более 16 миллионов рублей.

При этом значительное количество граждан обратились в местные органы власти с заявлениями об освобождении от уплаты этого сбора по тем или иным причинам. Каждый вопрос рассматривали индивидуально. Кстати, разобраться во всех нюансах применения Декрета № 3 на практике поможет виртуальный путеводитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информационный гид 21 февраля опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Антонина Козлова, жительница Витебска:

Кости начинают болеть. Я боюсь, чтобы не отрезали. Самое страшное для меня.

С последней работы, дизайнера-оформителя в частной фирме, Антонина была вынуждена уйти. Трудоустраивать ту, которая с больничных практически не выходит, никто не хочет. Но даже дойти до горисполкома женщина не может. После встречи с сотрудником Администрации Президента

женщины ежедневно заглядывают в почтовый ящик – ждут бумагу, которая уже официально отменит обязанность платить сбор.

Антонина Козлова:

Как я могу работу найти? Просто посмотрев на мои ноги, меня никто не возьмет. Я получаю алименты на ребенка, у мамы пенсия 200 рублей. И вот получается, что она содержит меня, мою дочку, себя.

Объяснять, раскладывать Декрет по полочкам и вдумчиво относиться к каждому заявлению. Вторую неделю открытый диалог с людьми ведут представители всех уровней власти. Приглашают на приемы и сами «идут в народ».

Железнодорожный район Гомеля – один из самых индустриальных в стране. Достаточно вспомнить таких гигантов как «Гомсельмаш», «Гомельстекло», «Коралл» чтобы понять: отношение жителей района к труду и заработку самое серьезное. Те, кто заработал свою зарплату трудовым мозолем, знают цену каждой копейке.

Евгений Деревяшко, инструментальщик СОАО «Гомелькабель»:

Если человек заведомо скрывается от налогов, то нужно чтобы платил в два раз больше. Нужно работать и зарабатывать. А за чужой счет никому не хочется платить, дармоедов, грубо говоря, кормить. Солидные люди, которые вообще не работают, на стороне что-то получают как «мертвые души».

Всего налоговая нашла более 470 тысяч потенциальных плательщиков сбора. Именно столько извещений было отправлено белорусам.

Марина Поболь, заместитель начальника управления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

В настоящее время более 50 тысяч граждан уплатили сбор на финансирование государственных расходов. В бюджет поступило свыше 16 миллионов рублей. Граждане, получившие извещение и имеющие основания для освобождения от уплаты сборов, вправе представить в налоговый орган по месту регистрации документы или пояснения, свидетельствующие об отсутствии у них необходимости по уплате сбора.

Такие документы сегодня рассматриваются налоговыми органами.

По результатам рассмотрения при наличии оснований выносится решение об освобождении и извещение аннулируется.

Шума вокруг просьбы государства платить по социальным счетам Александр Демьяненко искренне не понимает. Говорит, все можно решить. Парень вернулся из армии в мае 2016 года. Готов был прямо с поезда на рабочее место. Но устроится на службу оперативно не получилось.

В итоге молодому человеку не хватило всего 5 трудовых дней. Письмо из налоговой стало неприятным сюрпризом.

Получив квитанцию, Александр сразу отправился в налоговую инспекцию, а оттуда – в горисполком.

Александр Демьяненко, житель Гомеля, сотрудник магазина строительных товаров:

Сегодня мне сообщили, что да, в 100% размере удовлетворили мою просьбу об отмене этого сбора. Благодарен, сейчас работаю и не собираюсь никак уклоняться от законов. Хорошо, если бы каждую ситуацию рассмотрели индивидуально и решили, должен человек платить или нет. Я уверен, что люди обращаться, не быть равнодушными ко всему этому.

Пожалуй, самый обсуждаемый Декрет в первую очередь затрагивает тех, кто получает зарплату «в конверте», то есть неофициально. Налицо несправедливость: одни работают и платят налоги, другие тоже не бездельничают, но трудятся только на себя. Отчислений в фонды не делают. При этом и те, и другие пользуются, например, бесплатной медицинской помощью и рассчитывают на приличную пенсию.

Валентина Довгалева, заместитель председателя Партизанской районной города Минска организации республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Нужно просто думать о том, что ты гражданин конкретной страны, ты получаешь медицинское обслуживание, образование. В большинстве случаев, как бы не возмущались родители и другие граждане, это все сейчас на бесплатной основе. Мы просто настолько привыкли, что не думаем об этом.

Мы всегда говорим про другие страны, но в любой другой стране есть медицинская страховка, за которую нужно платить.

После того, как в почтовом ящике вы обнаружили так называемое «письмо счастья», у вас есть два варианта. Если высчитаете, что бумага пришла по адресу, у вас есть месяц, что бы оплатить счет. В случае если вы уверены, что имеете основание на освобождение от уплаты, обратитесь в местные исполнительные органы власти. На этот у вас есть все те же 30 дней.

Юлия Бешанова, СТВ:

Пока государство настаивает на том, что бы нелегально работающие вышли из тени и наравне со всеми начали финансировать государственные расходы, мошенники предлагают альтернативный вариант. В социальных сетях набирает обороты новый вид жульничества – за определенное вознаграждение гражданам предлагают подготовить поддельные документы о пребывании на территории Российской Федерации.

Три квитка сроком на 90 дней якобы избавят вас от необходимости платить сбор.

Вот только едва ли это спасет от уголовной ответственности за использование поддельных документов .

До конца месяца во всех регионах страны работают специальные комиссии. Поводом для обращения туда могут быть самые разные жизненные обстоятельства. Главное – честность. «В уме» у специалистов – нормы законов, но решения принимаются по каждому случаю индивидуально.