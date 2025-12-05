Как происходит взаимодействие депутата и избирателя – узнали у Валентины Довгалёвой

О первых итогах Года благоустройства, важных общественных инициативах и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ». В студии – Валентина Довгалева, депутат Минского городского Совета депутатов. Наталья Надольская, ведущая:

Какие у депутата сегодня есть инструменты для решения тех запросов, которые к нему поступают? Можно ли по одному звонку? Какую-то консультацию можно дать? Как вообще проходит это взаимодействие? Потому что у людей есть определенный стереотип – если задача не решается, звоните депутату, пусть это теперь будет его проблема. Что вы с этим делаете?

Валентина Довгалева, депутат Минского городского Совета депутатов:

Это слово. Мой инструмент – это слово. Наталья Надольская:

Я думала, вы скажете «связи». Мне кажется, должны быть связи, чтобы решить какой-то вопрос. Валентина Довгалева:

Связи – это потом, сначала слово. Так как я депутат, но не обладаю полномочиями, инструментами, материалами, я должна таким образом донести до местной исполнительной власти боль, проблему, чтобы они решили ее в максимально короткие сроки и на максимально мягких, комфортных условиях для всех.