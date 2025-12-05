Как происходит взаимодействие депутата и избирателя – узнали у Валентины Довгалёвой
О первых итогах Года благоустройства, важных общественных инициативах и о многом другом поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Валентина Довгалева, депутат Минского городского Совета депутатов.
Наталья Надольская, ведущая:
Какие у депутата сегодня есть инструменты для решения тех запросов, которые к нему поступают? Можно ли по одному звонку? Какую-то консультацию можно дать? Как вообще проходит это взаимодействие? Потому что у людей есть определенный стереотип – если задача не решается, звоните депутату, пусть это теперь будет его проблема. Что вы с этим делаете?
Валентина Довгалева, депутат Минского городского Совета депутатов:
Это слово. Мой инструмент – это слово.
Наталья Надольская:
Я думала, вы скажете «связи». Мне кажется, должны быть связи, чтобы решить какой-то вопрос.
Валентина Довгалева:
Связи – это потом, сначала слово. Так как я депутат, но не обладаю полномочиями, инструментами, материалами, я должна таким образом донести до местной исполнительной власти боль, проблему, чтобы они решили ее в максимально короткие сроки и на максимально мягких, комфортных условиях для всех.
Наталья Надольская:
То есть это еще вопрос коммуникации и взаимодействия структур на уровне исполнительной власти и депутатского корпуса?
Валентина Довгалева:
Конечно, с этого начинается. Связи – это уже второй этап. Потому что зачастую бывают мелкие вопросы, которые действительно можно решить по одному звонку, пожелав кому-то доброго утра, вспомнив о том, какой это прекрасный человек. Просто по-человечески попросить: дорогой мой товарищ, помоги, пожалуйста, в решении такого вопроса.
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