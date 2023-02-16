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Бельский: «Продемонстрировать единство, обеспечить волю народа». Чем отличаются задачи ВНС и партии «Белая Русь»?

16 февраля 2023 15:56
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Новости Беларуси. Строительство института, который станет связующим звеном между властью и обществом, продолжается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Создание политической партии 16 февраля обсудили в Партизанском районе. На повестке заседания – выбор делегатов.

Бельский: «Продемонстрировать единство, обеспечить волю народа». Чем отличаются задачи ВНС и партии «Белая Русь»?-1

Ими станут представители общественного объединения «Белая Русь». Как отметили организаторы, здесь не должно быть случайных людей, потому как перед избранниками будут стоять ответственные задачи: укрепление политической сферы страны, а также единение населения и представителей власти. Специалисты считают, что запрос на создание подобной партии в обществе назрел давно.

Бельский: «Продемонстрировать единство, обеспечить волю народа». Чем отличаются задачи ВНС и партии «Белая Русь»?-4

Людмила Филиппович, заместитель главы администрации Партизанского района Минска:
Наше общество давно созрело к тому, чтобы у нас стали появляться партии. В этой связи нам нужна активизация этой деятельности, потому что общество наше сегодня намного выросло, и мы стали более политически грамотны. А для того, чтобы все-таки людей направлять, руководить этим общественным мнением, партия сегодня – это актуально.

Бельский: «Продемонстрировать единство, обеспечить волю народа». Чем отличаются задачи ВНС и партии «Белая Русь»?-7

Валентина Довгалева, председатель Партизанской районной общественной организации «Белая Русь»:
Когда мы готовили наше собрание, то оргкомитет рассматривал очень много кандидатур среди тех, кто станет делегатами. И поверьте, от Партизанского района города Минска будут избраны самые достойные. Представлены все сферы жизнедеятельности: промышленность, образование, здравоохранение, культура Партизанского района Минска.

Напомним, политическая партия призвана обеспечить демократизацию системы в нашей стране. Схожие задачи стоят перед Всебелорусским народным собранием. Однако в работе партии есть свои отличия.

Бельский: «Продемонстрировать единство, обеспечить волю народа». Чем отличаются задачи ВНС и партии «Белая Русь»?-10

Валерий Бельский, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Она может мобилизоваться, продемонстрировать единство, обеспечить волю народа. Мы должны демонстрировать наше единство не только в период электоральной кампании, но и постоянно, ежедневно, что позволит нам обеспечить дальнейшее развитие нашей государственности и получить новую опору в ее сохранении и укреплении.

Бельский: «Продемонстрировать единство, обеспечить волю народа». Чем отличаются задачи ВНС и партии «Белая Русь»?-13

Напомним, в марте 2023 года состоится съезд, где будут утверждены устав, программа и руководящие органы. Рабочее название будущей партии – «Белая Русь». Одноименное общественное объединение продолжит работу и будет обеспечивать развитие социально и общественно значимых инициатив.

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# Белорусские партии # общество # Людмила Филиппович # Валентина Довгалева # Валерий Бельский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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