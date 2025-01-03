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Радость для каждого! Депутат Мингорсовета рассказала об инициативе «В Новый год с «Белой Русью»

03 января 2025 16:35
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Как сообща принести праздник в каждый дом, каждому человеку? Об этом и многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

В студии – Валентина Довгалева, депутат Минского городского Совета депутатов. 

Радость для каждого! Депутат Мингорсовета рассказала об инициативе «В Новый год с «Белой Русью»-2

Валентина Довгалева, депутат Минского городского Совета депутатов:
Акция «В Новый год с «Белой Русью» объединяет в себе все посещения, встречи с теми, кому мы в рамках своей деятельности можем доставить немножечко радости. Какие для этого есть инструменты? Это приобретение подарков как для самих ребят или взрослых, так и приобретение ценных вещей для этих специальных учреждений.

Подробности в видео

# Дети # Наши дети # Валентина Довгалева # Наталья Надольская

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