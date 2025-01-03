Радость для каждого! Депутат Мингорсовета рассказала об инициативе «В Новый год с «Белой Русью»

Как сообща принести праздник в каждый дом, каждому человеку? Об этом и многом другом поговорили с гостьей программы «Решение есть! Депутатский ответ» на СТВ.

Валентина Довгалева, депутат Минского городского Совета депутатов:

Акция «В Новый год с «Белой Русью» объединяет в себе все посещения, встречи с теми, кому мы в рамках своей деятельности можем доставить немножечко радости. Какие для этого есть инструменты? Это приобретение подарков как для самих ребят или взрослых, так и приобретение ценных вещей для этих специальных учреждений.