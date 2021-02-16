«Мы все работаем на благо нашего города». Актив Минска получил благодарственные письма от Президента

Новости Беларуси. За добросовестный труд и личный вклад в развитие столицы. Актив Минска чествовали в городской ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Благодарственных писем Президента удостоились представители различных сфер. Всего 110 минчан. Среди них работники трудовых коллективов учреждений здравоохранения, образования, столичных предприятий и организаций. Тех, кто обеспечивает эффективное развитие столицы.

Сергей Астраух, заместитель генерального директора ОАО «Беллифт»:

В первую очередь, мы все работаем на благо нашего города, на благо столицы, чтобы она красиво выглядела, достойно на мировом уровне. В основном, в нашу работу входит это: обеспечивать жильцов Минска удобством в плане комфорта в лифтовом хозяйстве.

Валентина Довгалева, ведущий специалист Партизанской районной организации РОО «Белая Русь»:

Самое главное: нам сейчас нужно работать над повышением уровня гражданского самосознания наших горожан, минчан в особенности. Если нужно убрать снег, давайте умирать вместе. Нужно подмести улицу – давайте вместе. Есть какие-то вопросы – приходите, будем решать вместе. Все возможно и достижимо.