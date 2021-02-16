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«Мы все работаем на благо нашего города». Актив Минска получил благодарственные письма от Президента

16 февраля 2021 21:21
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Новости Беларуси. За добросовестный труд и личный вклад в развитие столицы. Актив Минска чествовали в городской ратуше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Мы все работаем на благо нашего города». Актив Минска получил благодарственные письма от Президента-1

Благодарственных писем Президента удостоились представители различных сфер. Всего 110 минчан. Среди них работники трудовых коллективов учреждений здравоохранения, образования, столичных предприятий и организаций. Тех, кто обеспечивает эффективное развитие столицы.

«Мы все работаем на благо нашего города». Актив Минска получил благодарственные письма от Президента-4

Сергей Астраух, заместитель генерального директора ОАО «Беллифт»:
В первую очередь, мы все работаем на благо нашего города, на благо столицы, чтобы она красиво выглядела, достойно на мировом уровне. В основном, в нашу работу входит это: обеспечивать жильцов Минска удобством в плане комфорта в лифтовом хозяйстве.

«Мы все работаем на благо нашего города». Актив Минска получил благодарственные письма от Президента-7

Валентина Довгалева, ведущий специалист Партизанской районной организации РОО «Белая Русь»:
Самое главное: нам сейчас нужно работать над повышением уровня гражданского самосознания наших горожан, минчан в особенности. Если нужно убрать снег, давайте умирать вместе. Нужно подмести улицу – давайте вместе. Есть какие-то вопросы – приходите, будем решать вместе. Все возможно и достижимо.

«Мы все работаем на благо нашего города». Актив Минска получил благодарственные письма от Президента-10

Наталья Репетий, учитель СШ № 105:
Много событий происходит в последнее время вокруг, но я хочу сказать одно: мы работаем на то, чтобы созидать. А созидать нужно уметь, не разрушая. Может быть, для этого мы и стараемся внести какую-то лепту, чтобы наши дети, молодое поколение научилось ценить то, что у нас уже есть.

К поздравлениям присоединились артисты, танцевальные и музыкальные коллективы.

# Государственная социальная политика # общество # Сергей Астраух # Валентина Довгалева # Наталья Репетий # Фотофакт

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