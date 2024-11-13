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В Минске прошёл единый день депутата

13 ноября 2024 18:06
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Благоустройство дворовых территорий, оптимизация работы коммунальных служб, ремонт жилых домов и дорог. С такими вопросами пришли минчане к представителям Мингорсовета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В столице прошел единый день депутата.

В приемном участке Партизанского района с утра многолюдно. Основные запросы граждан рассмотрела депутат Валентина Довгалева. Тематика обращений разная. Нила Негериш обратилась к депутату за помощью в решении вопроса по ремонту инженерных коммуникаций в своей квартире.

В Минске прошёл единый день депутата-2

Нила Негериш:
Я обратилась по поводу залития квартиры, которое у меня началось где-то с сентября и продолжается до сих пор. Очень приятно, что меня все выслушали. Надеюсь, что мне помогут и мои проблемы исчезнут. 

Как правило, наибольшее количество обращений связано с вопросами благоустройства дворов и ремонта жилых объектов. На приеме у депутата Екатерина Микуленок озвучила проблемы вывоза мусора и ремонта подъезда.

В Минске прошёл единый день депутата-4

Екатерина Микуленок:
Я считаю, что такие мероприятия очень важны, потому что иногда это единственная возможность для жителей разных районов решить свои вопросы, которые уже не решаются длительное время. 

В Минске прошёл единый день депутата-6

Валентина Довгалева, депутат Минского городского Совета депутатов:
Лидером по обращениям является сфера жилищно-коммунального хозяйства. Это вечная тема в большом городе. Обращения решаются максимально оперативно, если такая возможность есть. Есть те, на которые, бесспорно, нужно время, не бывает волшебства: я хочу, сделайте для меня. Здесь важно соблюдать баланс между личным и общественным. 

Практика единых дней приема граждан депутатами уже доказала свою эффективность: проблемы устраняются, а анализ вопросов и инициатив помогает регулировать работу на всех уровнях власти.

# Валентина Довгалева # Прием граждан

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