В Минске прошёл единый день депутата
Благоустройство дворовых территорий, оптимизация работы коммунальных служб, ремонт жилых домов и дорог. С такими вопросами пришли минчане к представителям Мингорсовета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В столице прошел единый день депутата.
В приемном участке Партизанского района с утра многолюдно. Основные запросы граждан рассмотрела депутат Валентина Довгалева. Тематика обращений разная. Нила Негериш обратилась к депутату за помощью в решении вопроса по ремонту инженерных коммуникаций в своей квартире.
Нила Негериш:
Я обратилась по поводу залития квартиры, которое у меня началось где-то с сентября и продолжается до сих пор. Очень приятно, что меня все выслушали. Надеюсь, что мне помогут и мои проблемы исчезнут.
Как правило, наибольшее количество обращений связано с вопросами благоустройства дворов и ремонта жилых объектов. На приеме у депутата Екатерина Микуленок озвучила проблемы вывоза мусора и ремонта подъезда.
Екатерина Микуленок:
Я считаю, что такие мероприятия очень важны, потому что иногда это единственная возможность для жителей разных районов решить свои вопросы, которые уже не решаются длительное время.
Валентина Довгалева, депутат Минского городского Совета депутатов:
Лидером по обращениям является сфера жилищно-коммунального хозяйства. Это вечная тема в большом городе. Обращения решаются максимально оперативно, если такая возможность есть. Есть те, на которые, бесспорно, нужно время, не бывает волшебства: я хочу, сделайте для меня. Здесь важно соблюдать баланс между личным и общественным.
Практика единых дней приема граждан депутатами уже доказала свою эффективность: проблемы устраняются, а анализ вопросов и инициатив помогает регулировать работу на всех уровнях власти.