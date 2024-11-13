В Минске прошёл единый день депутата

Благоустройство дворовых территорий, оптимизация работы коммунальных служб, ремонт жилых домов и дорог. С такими вопросами пришли минчане к представителям Мингорсовета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В столице прошел единый день депутата. В приемном участке Партизанского района с утра многолюдно. Основные запросы граждан рассмотрела депутат Валентина Довгалева. Тематика обращений разная. Нила Негериш обратилась к депутату за помощью в решении вопроса по ремонту инженерных коммуникаций в своей квартире.

Нила Негериш:

Я обратилась по поводу залития квартиры, которое у меня началось где-то с сентября и продолжается до сих пор. Очень приятно, что меня все выслушали. Надеюсь, что мне помогут и мои проблемы исчезнут. Как правило, наибольшее количество обращений связано с вопросами благоустройства дворов и ремонта жилых объектов. На приеме у депутата Екатерина Микуленок озвучила проблемы вывоза мусора и ремонта подъезда.

Екатерина Микуленок:

Я считаю, что такие мероприятия очень важны, потому что иногда это единственная возможность для жителей разных районов решить свои вопросы, которые уже не решаются длительное время.